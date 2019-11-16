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Yunanistan'da 17 Kasım anma etkinlikleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 15:28 | Son Güncelleme

Yunanistan'da 17 Kasım anma etkinlikleri

ATİNA (AA) - Yunanistan’da, 1967’de askeri darbe ile yönetime el koyan cuntaya karşı başlayan halk hareketinin sembolü sayılan 17 Kasım öğrenci direnişinin yıl dönümü anma etkinlikleri başladı.

Sabah erken saatlerden itibaren Yunanlar, ayaklanmanın merkezi olan Atina Teknik Üniversitesi’nin (Politehnio) avlusundaki anıtı ziyaret ederek çelenk bıraktı.

Halkın yoğun ilgi gösterdiği anma etkinlikleri, akşam saatlerine kadar devam edecek.

Etkinlikler, yarın Atina başta olmak üzere ülke genelinde düzenlenecek gösterilerle son bulacak.

- 5 bin polis görev yapacak

Atina'da, Albaylar Cuntası'na karşı gerçekleştirilen öğrenci ayaklanmasının yıl dönümü kutlamaları kapsamında her yıl sendikalar, sol gruplar ve öğrenci dernekleri ile siyasi parti temsilcileri, Atina Teknik Üniversitesi'nden (Politehnio) ABD’nin Atina Büyükelçiliği'ne yürüyor.

Genellikle olaylı geçen kutlamalarla ilgili bu yıl da yoğun güvenlik önlemleri alınırken, yürüyüşün gerçekleştirileceği 17 Kasım'da aralarında terörle mücadele timlerinin de bulunduğu 5 bin polisin görev alacağı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
17 kasım ayaklanması atina Yunanistan

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