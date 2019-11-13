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Yunanistan'da üniversitelerde polis şiddetine karşı işgal eylemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 20:38 | Son Güncelleme

Yunanistan'da üniversitelerde polis şiddetine karşı işgal eylemi

ATİNA (AA) - Yunanistan'daki üniversite öğrencileri birçok üniversitede işgal eylemi başlattı.

Ulusal basında çıkan haberlerde, öğrencilerin, polis şiddeti ve üniversitelerin polis tarafından dokunulmazlığını sağlayan yasanın kaldırılması nedeniyle yaklaşık 30 fakültede işgal eylemine gittikleri belirtildi.

Haberlerde, öğrencilerin 1973 yılında Albaylar Cuntası'na karşı başlatılan 17 Kasım öğrenci ayaklanmasının yıl dönümü olan pazar gününe kadar eylemlerine devam edecekleri bildirildi.

Öte yandan, Yunan polisi de ülke genelinde büyük gösterilerin düzenleneceği 17 Kasım haftası nedeniyle önlemlerini artırıyor.

Atina Ekonomi Üniversitesinde önceki gün iki öğrencinin de yaralandığı olaylarda polisin uyguladığı şiddet, üniversite camiasının yanı sıra ana muhalefet partisi ve toplumun önemli kesiminde tepki uyandırmıştı.

Tarım Bakanı Makis Voridis, katıldığı bir televizyon programında konu ile ilgili, ''Gül dağıtarak kanunların uygulanmasını isterdik. Fakat bu mümkün değil. Kanunların uygulanması işleminin bazı gerekli unsurları vardır. Dayak bir gerekliliktir.'' ifadelerini kullandı.

Ana muhalefet partisi Radikal Sol Koalisyon (SYRIZA) Sözcüsü Olga Gerovassili, Voridis'in açıklamalarına tepki göstererek, iktidarın asıl hedefinin devlet üniversitelerini itibarsızlaştırmak olduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
atina İşgal eylemi Yunanistan

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