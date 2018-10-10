HABER

Yunanistan'ın Almanya'dan tazminat talebine ret

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 20:14 | Son Güncelleme

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert: -"Bizim tutumumuza göre, Almanya'nın tazminat ödemesi ile ilgili konu hem yasal hem de siyasi olarak nihai bir şekilde düzenlenmiştir. Bizim tutumumuzda bir değişiklik yok"

BERLİN (AA) - Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Yunanistan'ın İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilerin neden olduğu zarara karşılık talep ettiği tazminata ilişkin, bu konunun hem yasal hem de siyasi olarak nihai bir şekilde düzenlendiğini söyledi.

Seibert, bugün Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Yunanistan'ın Almanya'dan tazminat talep ettiğine ilişkin ülke basınında çıkan haberlerle ilgili bir soruya cevap verdi.

Konunun daha önce de gündeme geldiğini anımsatan Seibert, "Bizim tutumumuza göre, Almanya’nın tazminat ödemesi ile ilgili konu hem yasal hem de siyasi olarak nihai bir şekilde düzenlenmiştir. Bizim tutumumuzda bir değişiklik yok." değerlendirmesinde bulundu.

Seibert, Yunanistan hükümetinin de bu konuda resmi bir girişimi olmadığını kaydetti.

Alman Bild gazetesinde yer alan haberlerde, Yunan Parlamentosunun bu konuda bir rapor hazırladığı belirtilerek, Yunanistan'ın Almanya'dan yaklaşık 376 milyar avro tazminat istediği ifade edildi.

Haberde, konun Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in Yunanistan'a 10-12 Ekim tarihlerinde yapacağı ziyaret kapsamında, Yunan tarafının masaya getirileceği belirtildi.

Gazetenin haberinde görüşlerine yer verilen Yunanistan Parlamentosu'ndaki Tazminat Komisyonu Başkanı Triantafyllos Mitafides de "Raporumuz ve tazminat ile ilgili toplam meblağ spekülasyonlara veya tahminlere değil, resmi belgelere dayanıyor." ifadesini kullandı.

PARTNERPapa'ya bile gitmişlerdi! İşte Seks Adası'ndan görülmemiş fotoğraflarPapa'ya bile gitmişlerdi! İşte Seks Adası'ndan görülmemiş fotoğraflar
Sınır aşan su kaynaklarının kullanımıSınır aşan su kaynaklarının kullanımı
Meteorolojiden İstanbul'a sağanak yağış uyarısıMeteorolojiden İstanbul'a sağanak yağış uyarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Almanya tazminat Yunanistan

En Çok Okunan Haberler

Bursa'da 1 milyon liralık traktöre yoğun ilgi

Bursa'da 1 milyon liralık traktöre yoğun ilgi

Acılı babadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Bu mesuliyet size aittir

Acılı babadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Bu mesuliyet size aittir

Cenk Tosun'un yeni takımını açıkladılar!

Cenk Tosun'un yeni takımını açıkladılar!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni düzenlemeler

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni düzenlemeler

Numan Kurtulmuş: 3'üncü dünya savaşı başladı!

Numan Kurtulmuş: 3'üncü dünya savaşı başladı!

Şanlıurfa'dan kötü haber! Çok sayıda polis yaralı

Şanlıurfa'dan kötü haber! Çok sayıda polis yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'nin Kale ilçesini ayağa kaldıran olay! Tehlikeli Suriyeli gerilimi

Denizli'nin Kale ilçesini ayağa kaldıran olay! Tehlikeli Suriyeli gerilimi

Af çıkacak mı? İşte af çalışmalarında gelinen son nokta ve cezaevlerinin son durumu!

Af çıkacak mı? İşte af çalışmalarında gelinen son nokta ve cezaevlerinin son durumu!

Mardin'de korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Mardin'de korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

76 yaşındaki kadından oğullarına dehşete düşüren talimat: Kör bir kuyu var, kesin ve atın!

76 yaşındaki kadından oğullarına dehşete düşüren talimat: Kör bir kuyu var, kesin ve atın!

Meteorolojiden İstanbul'a sağanak yağış uyarısı

Meteorolojiden İstanbul'a sağanak yağış uyarısı

TBMM'ye sunulan kanun teklifiyle polise, askere ve korucuya müjde!

TBMM'ye sunulan kanun teklifiyle polise, askere ve korucuya müjde!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.