HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yunus Kalkan kimdir? Sözleşmeli Er Yunus Kalkan neden şehit oldu? Nereli ve kaç yaşındaydı?

Yunus Kalkan kimdir? Sözleşmeli Er Yunus Kalkan neden şehit oldu? Nereli ve kaç yaşındaydı?

26.04.2022 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunus Kalkan, 26 Nisan Salı (bugün) Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın ardından vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bakanlığın duyurusu sonrası Yunus Kalkan kimdir? Sözleşmeli Er Yunus Kalkan neden şehit oldu? Nereli ve kaç yaşındaydı? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte detaylar..

Yunus Kalkan kimdir? Sözleşmeli Er Yunus Kalkan neden şehit oldu? Nereli ve kaç yaşındaydı?

Yunus Kalkan, Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasının ardından internette en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor. Peki Yunus Kalkan kimdir? Sözleşmeli Er Yunus Kalkan neden şehit oldu? Nereli ve kaç yaşındaydı? Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

YUNUS KALKAN KİMDİR?

Sözleşmeli Er Kuzey Yunus Kalkan, Irak'ta sabah saatlerinde Pençe Kilit Harekatı nedeniyle bölgeye intikal eden birliklere terör örgütü unsurlarının roketatarlı saldırısı sonucu şehit düştü.

SÖZLEŞMELİ ER YUNUS KALKAN NEDEN ŞEHİT OLDU?

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 26 Nisan 2022 tarihinde, bir unsurumuza teröristlerce yapılan roketatar saldırısında kahraman silah arkadaşımız İs.Söz. Er Yunus Kalkan şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır." denildi.

YUNUS KALKAN NERELİ VE KAÇ YAŞINDAYDI?

Şehit er Yunus Kalkan'ın Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi.

Şehit Yunus Kalkan'ın cenazesinin yarın öğle namazı sonrası Yayladağı Asri Mezarlığı'na defnedileceği aktarıldı.

YUNUS KALKAN İÇİN TAZİYE MESAJLARI

AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerce yapılan saldırısında şehit olan kahraman askerimiz İs.Söz. Er Yunus Kalkan'a Allah'tan rahmet; yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum.

Aziz milletimizin başı sağ olsun"

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı'nın yayımladığı mesaj ise şu şekilde:

"Pençe-Kilit operasyon bölgesinde hain teröristlerin düzenlediği roketatar saldırısında şehit olan Kahraman askerimiz Yunus Kalkan'a Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyorum.

Milletimizin başı sağ olsun."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Operasyon bölgesinden acı haber...Operasyon bölgesinden acı haber...
Evlerin arasına düşmüştü! Bursa'da uçağın düşme anı kameradaEvlerin arasına düşmüştü! Bursa'da uçağın düşme anı kamerada
Ders boş diye toplanmışlardı! Evden çığlıklar duyuldu... Sonrası korkunçDers boş diye toplanmışlardı! Evden çığlıklar duyuldu... Sonrası korkunç
Anahtar Kelimeler:
şehit Milli Savunma Bakanlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

43 yaşındaki oyuncunun mini etekli paylaşımına beğeni yağdı! "Hala taş gibi"

43 yaşındaki oyuncunun mini etekli paylaşımına beğeni yağdı! "Hala taş gibi"

Bayram çalışmasında maaşlara 639 lira ilave

Bayram çalışmasında maaşlara 639 lira ilave

Özgür Özel'in sözlerine peş peşe yanıt geldi! "Tehdit edemezsin"

Özgür Özel'in sözlerine peş peşe yanıt geldi! "Tehdit edemezsin"

Devrilen tırda sıkışan sürücüye yardım yerine yağma!

Devrilen tırda sıkışan sürücüye yardım yerine yağma!

Polise tehdit: 'Seni aldıracağım gel teke tek çıkalım!'

Polise tehdit: 'Seni aldıracağım gel teke tek çıkalım!'

Canlı yayında hakaretler havada uçuştu, stüdyoyu terk etti

Canlı yayında hakaretler havada uçuştu, stüdyoyu terk etti

İlginizi Çekebilir

Cesur pozlar paylaşan sevgilisiyle ayrıldı mı? Dikkat çeken detay

Cesur pozlar paylaşan sevgilisiyle ayrıldı mı? Dikkat çeken detay

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

En az parayı verip en yüksek özelliği isteyenler için amiral gemisi telefon önerileri

En az parayı verip en yüksek özelliği isteyenler için amiral gemisi telefon önerileri

Yaşlı çift gözyaşlarıyla anlattı! “Bunu yaptıklarına...”

Yaşlı çift gözyaşlarıyla anlattı! “Bunu yaptıklarına...”

Pirinç pilavındaki inanılmaz tehlike! Yavaş yavaş öldürüyor

Pirinç pilavındaki inanılmaz tehlike! Yavaş yavaş öldürüyor

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.