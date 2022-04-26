Yunus Kalkan, Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasının ardından internette en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor. Peki Yunus Kalkan kimdir? Sözleşmeli Er Yunus Kalkan neden şehit oldu? Nereli ve kaç yaşındaydı? Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

YUNUS KALKAN KİMDİR?

Sözleşmeli Er Kuzey Yunus Kalkan, Irak'ta sabah saatlerinde Pençe Kilit Harekatı nedeniyle bölgeye intikal eden birliklere terör örgütü unsurlarının roketatarlı saldırısı sonucu şehit düştü.

SÖZLEŞMELİ ER YUNUS KALKAN NEDEN ŞEHİT OLDU?

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 26 Nisan 2022 tarihinde, bir unsurumuza teröristlerce yapılan roketatar saldırısında kahraman silah arkadaşımız İs.Söz. Er Yunus Kalkan şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır." denildi.

YUNUS KALKAN NERELİ VE KAÇ YAŞINDAYDI?

Şehit er Yunus Kalkan'ın Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi.

Şehit Yunus Kalkan'ın cenazesinin yarın öğle namazı sonrası Yayladağı Asri Mezarlığı'na defnedileceği aktarıldı.

YUNUS KALKAN İÇİN TAZİYE MESAJLARI

AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerce yapılan saldırısında şehit olan kahraman askerimiz İs.Söz. Er Yunus Kalkan'a Allah'tan rahmet; yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum.

Aziz milletimizin başı sağ olsun"

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı'nın yayımladığı mesaj ise şu şekilde:

"Pençe-Kilit operasyon bölgesinde hain teröristlerin düzenlediği roketatar saldırısında şehit olan Kahraman askerimiz Yunus Kalkan'a Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyorum.

Milletimizin başı sağ olsun."

