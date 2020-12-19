HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yürek ısıtan görüntü! İmdadına polis memuru yetişti

Yürek ısıtan görüntü! İmdadına polis memuru yetişti

19.12.2020 17:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Yürek ısıtan görüntü! İmdadına polis memuru yetişti

Bursa’da engelli vatandaşın tekerlekli sandalyesinin şarjı bitince imdadına polis memuru yetişti.

Merkez Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi Gülveren Camisi'ne namaz kılmak için evden çıkan engelli vatandaş, elektrikli sandalyesinin şarjı bitince camide kaldı. Sokağa çıkma kısıtlamasında denetim yapan polis ekipleri engelli kişiyi görünce yanına gitti.

Elektrikli sandalyenin şarjının bittiğini gören polis ekipleri engelli kişiyi evine kadar götürdü. "İnsanlık ölmemiş" dedirten görüntüler çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntü sosyal medya platformlarında yayınlanınca büyük beğeni topladı.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSevgilisini paylaştı, herkesi sildiSevgilisini paylaştı, herkesi sildi
Gözaltına alınmamak için çırılçıplak soyunduGözaltına alınmamak için çırılçıplak soyundu
AUZEF final sınavları ne zaman?AUZEF final sınavları ne zaman?

En Çok Okunan Haberler

Başkan Böcek: Ben ölüm döşeğindeyken, koltuk sevdasına düştüler

Başkan Böcek: Ben ölüm döşeğindeyken, koltuk sevdasına düştüler

Polislerden Bakan Soylu'ya mesaj: Ohh ohh

Polislerden Bakan Soylu'ya mesaj: Ohh ohh

Merkez Bankası'ndan önemli faiz kararı

Merkez Bankası'ndan önemli faiz kararı

Ayrılık 5 gün sürdü! Hadise'nin gönlünü böyle aldı

Ayrılık 5 gün sürdü! Hadise'nin gönlünü böyle aldı

Hastanede patlama: 9 ölü

Hastanede patlama: 9 ölü

Yeni eşinden kaçıp eski eşine sığındı, başına gelmeyen kalmadı

Yeni eşinden kaçıp eski eşine sığındı, başına gelmeyen kalmadı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Belediye Başkanı hayatını kaybetti

Belediye Başkanı hayatını kaybetti

Ekmek tandırına düştü, yakınları gözyaşlarına boğuldu

Ekmek tandırına düştü, yakınları gözyaşlarına boğuldu

Hemşirelere 'Ben salağım' yazdırmıştı! Kendini böyle savundu

Hemşirelere 'Ben salağım' yazdırmıştı! Kendini böyle savundu

Diğer Haberler

Kırklareli’nde film gibi soygun! İçi para dolu kasayı el arabası ile çaldılar

Film gibi soygun! O anlar saniye saniye kamerada

Gözaltına alınmamak için çırılçıplak soyundu

Gözaltına alınmamak için çırılçıplak soyundu

İzmir'de tacizci profesör hakkında suç duyurusu

Tacizci profesör hakkında suç duyurusu

Son dakika! Gaziantep'te hastanedeki patlamadan yeni görüntüler

Hastanedeki patlamadan yeni görüntüler

Almanya'dan sınır dışı edilen 7 kişilik Türk aile: İnsanlık dışı muamele yaptılar

Almanya'dan sınır dışı edilen 7 kişilik Türk aile: İnsanlık dışı muamele yaptılar

Polisi gören çocuklar lahana tarlasına kaçtı

Polisi görünce lahana tarlasına kaçtılar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.