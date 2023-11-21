HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yürek sızlatan görüntü! Boşanma davası için adliyeye böyle getirildi

Yürek sızlatan görüntü! Boşanma davası için adliyeye böyle getirildi

21.11.2023 17:10 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de Suriye uyruklu bedensel engelli Yusuf K. (50), boşanma davasının görüldüğü Kayseri Adliyesi'ne, tekerlekli yatak ile getirildi. Duruşma ertelenirken, Yusuf K. yine tekerlekli yatak adliyeden ayrıldı.

Yürek sızlatan görüntü! Boşanma davası için adliyeye böyle getirildi

Yusuf K., 13 yıl önce Suriye'deki iç savaşta hava saldırısı sonucu yaralandı. Ayaklarına şarapnel parçası isabet eden Yusuf K., felç oldu. Yatağa mahkum olan Yusuf K., akrabalarının yardım ile Türkiye'ye gelerek, Kayseri'ye yerleşti. 4 çocuk babası Yusuf K., eşi ile sorunlar yaşadığı gerekçesiyle boşanmaya karar verdi.

4119f2b97400540554fc44854c6e5952

Kayseri Adliyesi Aile Mahkemesi'nde boşanma davaları süren Yusuf K., tekerlekli yatak ile adliyeye getirildi. Duruşma ertelenirken, Yusuf K. yine tekerlekli yatak adliyeden ayrıldı.

b7ec2a72423f22fd4413299145c5af7e

(DHA)

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Yerlikaya duyurdu! 'Yolyemezler' suç örgütü çökertildiBakan Yerlikaya duyurdu! 'Yolyemezler' suç örgütü çökertildi
Patili dostunuzun yüzünü güldürecek kedi ve köpek mamaları Gülümseten Kasım'a özel indirimdePatili dostunuzun yüzünü güldürecek kedi ve köpek mamaları Gülümseten Kasım'a özel indirimde
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir'de resmi törenle karşılandıCumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir'de resmi törenle karşılandı
Anahtar Kelimeler:
felç Kayseri boşanma davası
En Çok Okunan Haberler
4 adımlı yasa Meclis'e geliyor: Erken emeklilikte son hazırlıklar! 5400 prim günü 4500'e iniyor

4 adımlı yasa Meclis'e geliyor: Erken emeklilikte son hazırlıklar! 5400 prim günü 4500'e iniyor

Ebru Şallı'nın eşi 500 bin dolar alıp kaçtı! Avukatı 'ulaşamıyoruz' deyince savcıdan flaş karar

Ebru Şallı'nın eşi 500 bin dolar alıp kaçtı! Avukatı 'ulaşamıyoruz' deyince savcıdan flaş karar

Zonguldak'ta gemi batmıştı! Ailesine attığı son mesajı ortaya çıktı

Zonguldak'ta gemi batmıştı! Ailesine attığı son mesajı ortaya çıktı

İçişleri Bakanlığı'ndan Tunç Soyer'e soruşturma!

İçişleri Bakanlığı'ndan Tunç Soyer'e soruşturma!

Tüm gözler Devlet Bahçeli'deydi! Merakla beklenen açıklama geldi

Tüm gözler Devlet Bahçeli'deydi! Merakla beklenen açıklama geldi

O sapık tutuklandı! İlk karar tepki toplamıştı

O sapık tutuklandı! İlk karar tepki toplamıştı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

3 yaşındaki çocuk 2 yaşındaki kardeşini öldürdü

3 yaşındaki çocuk 2 yaşındaki kardeşini öldürdü

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Öğretmenden sürpriz! Sınav notlarına caps ekledi

Öğretmenden sürpriz! Sınav notlarına caps ekledi

Oğluna gelin adayı olarak öyle bir isim seçti ki...

Oğluna gelin adayı olarak öyle bir isim seçti ki...

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.