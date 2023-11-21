Yürek sızlatan görüntü! Boşanma davası için adliyeye böyle getirildi

Yusuf K., 13 yıl önce Suriye'deki iç savaşta hava saldırısı sonucu yaralandı. Ayaklarına şarapnel parçası isabet eden Yusuf K., felç oldu. Yatağa mahkum olan Yusuf K., akrabalarının yardım ile Türkiye'ye gelerek, Kayseri'ye yerleşti. 4 çocuk babası Yusuf K., eşi ile sorunlar yaşadığı gerekçesiyle boşanmaya karar verdi.

Kayseri Adliyesi Aile Mahkemesi'nde boşanma davaları süren Yusuf K., tekerlekli yatak ile adliyeye getirildi. Duruşma ertelenirken, Yusuf K. yine tekerlekli yatak adliyeden ayrıldı.

(DHA)





