Yürek yakan fotoğraf! Sadece biri hayatta kaldı

Kahramanmaraş’ta yaşanan iki büyük depremin ardından deprem bölgelerinden gelen acı haberlere tüm Türkiye ağlıyor. Bir acı haber ise Hatay Antakya'da Ekinci Mahallesi'ndeki 14 katlı Atilla Eren Apartmanı'nda depreme yakalanan Dizikaraoğlu ailesinden geldi.

BU FOTOĞRAFTA BULUNAN SADECE BİR KİŞİ HAYATTA KALDI

Hatay Antakya’da uzman çavuş olarak görev yapan Eren Dizikaraoğlu, eşi İrem Dizikaraoğlu ve 3 yaşındaki çocukları Giray Dizikaraoğlu, depremde yıkılan apartmanın enkazında kaldı. Arama kurtarma ekiplerinin enkazda yaptığı çalışmalar sonucunda Uzman Çavuş Eren Dizikaraoğlu ve eşi İrem Dizikaraoğlu’nun cansız bedenlerine ulaşılırken, 3 yaşındaki Giray ise enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

MİNİK GİRAY’IN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Minik Giray’ın Adana Seyhan Devlet Hastanesinde tedavisine devam edilirken, annesi İrem Dizikaraoğlu’nun cenazesi Hatay Antakya’da toprağa verildi.

UZMAN ÇAVUŞ MEMLEKETİ SİVAS’TA TOPRAĞA VERİLDİ

Hayatını kaybeden Uzman Çavuş Eren Dizikaraoğlu'nun cenazesi ise, ailesi tarafından memleketi Sivas’a getirildi.

Ayyıldız Camii'nde düzenlenen askeri törene birçok askeri yetkili, ailenin yakınları ve sevenleri katıldı. Hayatını kaybeden uzman çavuş, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Yukarı Tekke Mezarlığı'na defnedildi.

(İHA)

