Yürek yakan olay! Duyan kahroldu

Hatay’da pencerenin kenarında bulunan oyuncağına uzanırken dengesini kaybederek beşinci kattan düşen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Olay, Defne ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Pencerenin sonunda bulunan oyuncağı almak için uzanan Nizamettin Sürmeli (12), dengesini kaybederek beşinci kattan düştü. Parke taşı döşeli zemine çakılan Nizamettin Sürmeli, ilk yardım ekiplerinin müdahalesinin ardından Antakya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Sürmeli'nin cesedi otopsi için Hatay Bölge Hastanesine kaldırıldı. Olayı öğrenen yakınları sinir krizi geçirdi

Nizamettin Sürmeli'nin cenazesi Defne ilçesi Harbiye Mahallesi Mezarlığı Tatlılar Aile Kabristanına defnedilecek.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

