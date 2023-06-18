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  4. Yürekleri ağza getiren anlar! Benzin döküp kendini yakmak istedi, sebebi ortaya çıktı

Yürekleri ağza getiren anlar! Benzin döküp kendini yakmak istedi, sebebi ortaya çıktı

18.06.2023 23:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da polis ekiplerinin dikkati ve zamanında müdahalesiyle faciadan dönüldü. Emniyet Müdürlüğü karşısındaki apartmanın girişinde bir kişi eline aldığı benzini üstüne dökerek kendini ateşe verdi. Elbiseleri tutuşan şahıs önce yangın tüpüyle söndürüldü. Ardından eline aldığı çakmakla kendini yakmaya çalışan şahsı, polis üzerine atlayarak kurtardı. Kendini yakmaya çalışan kişinin ailevi sorunlar yaşadığı tespit edildi.

Yürekleri ağza getiren anlar! Benzin döküp kendini yakmak istedi, sebebi ortaya çıktı

Çorum’da üzerine benzin dökerek kendini yakmaya çalışan şahsı polis kurtardı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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BENZİNİ DÖKÜP ATEŞE VERDİ

Olay, Ahçılar 3. Cadde’de meydana geldi. Emniyet Müdürlüğü karşısında bir apartmanın girişinde ailevi sıkıntılardan dolayı bunalıma giren O.D. isimli şahıs üzerine benzin dökerek kendini yakmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine 112, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polisler kendini yakmaya çalışan şahsı uzun süre ikna etmeye çalıştı. Polisin ikna çabaları devam ederken şahıs benzin döktüğü elbiselerini ateşe verdi. Bunu gören şahsın arkadaşı yangın tüpüyle yanan elbiseleri söndürdü.

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POLİS HEMEN ÜZERİNE ATLADI

Üzerine benzin döken ve elinde çakmakla bekleyen şahsı polisler sakinleştirmeye devam ederken, bir polis O.D’nin dalgınlığını fırsat bilerek üzerine atladı. Polis memuru, şahsın elinden çakmağı almayı başarırken bir vatandaş üzerlerine yangın tüpüyle köpük sıktı.

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O.D., polis ekiplerince etkisiz hale getirilmesiyle herkes rahat nefes aldı. Polis otosuna bindirilen şahıs sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (İHA)

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