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  4. Yürekleri ağza getiren kaza! Çok sayıda işçi yaralandı: 4'ünün durumu ağır

Yürekleri ağza getiren kaza! Çok sayıda işçi yaralandı: 4'ünün durumu ağır

03.07.2023 22:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara 'nın Sincan ilçesinde, kamyonla çarpışan işçi servisindeki 10 kişi yaralandı. Kamyon sürücüsü kazadan yara almazken tedaviye alınan yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Ekiplerin kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Sincan ilçesine bağlı Malıköy mevkisinde meydana geldi. Sincan-Temelli karayolunun Sincan istikametinde seyir halinde olan Metin Yücel (22) yönetimindeki işçi servisi minibüsü, Ankara Dökümcüler İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nden karayoluna çıkan Agah Öz'ün (59) kullandığı kamyon ile kavşakta çarpıştı.

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KAMYON SÜRÜCÜSÜ YARA ALMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada, servis minibüsünün sürücüsü ile araçtaki 9 işçi yaralanırken, kamyon sürücüsü ise yara almadı. İtfaiye ve çevredekilerin yardımıyla servis minibüsünden çıkarılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Jandarma, kaza yeri ve çevresinde güvenlik önlemi alırken, tedaviye alınan yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Sincan- Temelli karayolunun Sincan istikametinde trafik kontrollü olarak sağlandı. Ekiplerin kazayla ilgili incelemesi sürdürülüyor. (DHA)

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