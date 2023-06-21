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  4. Yürekleri ağza getiren olay! İddiaya göre fren yerine gaza basınca... O anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı

Yürekleri ağza getiren olay! İddiaya göre fren yerine gaza basınca... O anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı

21.06.2023 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'in Erdemli ilçesinde sürücüsünün iddiaya göre fren yerine gaza bastığı otomobil markete daldı. Otomobilin markete girdiğini gören müşteri ve çalışan son anda yaralanmaktan kurtulurken, o anlar iş yeri kamerasına yansıdı.

Olay, ilçeye bağlı Tırtar Mahallesi'nde bir yazlık sitede yaşandı. Alınan bilgiye göre, site içerisindeki marketin önünde dönüş yaptığı belirtilen sürücü iddiaya göre fren yerine gaza bastı. Otomobil, içerisinde müşteriler ve çalışanların olduğu markete girdi. Market içerisindekiler otomobilin üzerlerine geldiğini son anda fark ederek panik ve refleksle uzaklaşarak yaralanmaktan kurtuldu.

Kazada yaralananın olmadığı, markette maddi hasar oluştuğu öğrenilirken, o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Mahalle sakinlerinden Halil Göken, site sakini bir vatandaşın dönüş yaptığı esnada olayın yaşandığını dile getirerek, fren yerine gaza basmasıyla markete girdiğini belirtti. Göken, böyle kazaların olabildiğini ancak dikkat etmek gerektiğini söyledi. (İHA)

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