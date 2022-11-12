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  4. Yürekleri sızlatan olay! Daha bir haftalık... Battaniyeye sarılı halde bebek bulundu

Yürekleri sızlatan olay! Daha bir haftalık... Battaniyeye sarılı halde bebek bulundu

12.11.2022 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da yürekleri sızlatan bir olay yaşandı. Bir haftalık olduğu sanılan kız bebek, battaniyeye sarılmış halede sokağa terk edildi Hastanede tedaviye alınan bebeğin durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis, sokağa bırakan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.

Yürekleri sızlatan olay! Daha bir haftalık... Battaniyeye sarılı halde bebek bulundu

Olay, dün saat 23.30 sıralarında, Karatay ilçesi Kerim Dede Mahallesi Yediler Sokak'ta meydana geldi. Çevredekiler, yol kenarında 1 haftalık olduğu düşünülen battaniyeye sarılı bebek olduğunu gördü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Kız bebek, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırarak tedaviye aldı. Sağlık durumunun iyi olduğu ve ağızdan beslendiği öğrenilen bebeğin kontrolleri devam ederken, polis de sokağa bırakan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı. (DHA)

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Konya bebek

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