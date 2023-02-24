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Yürekleri yakan yıkımı böyle tarif etti... "Sanki yerden kaldırılıp tekrar yere atılmış gibiydiler"

24.02.2023 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem felaketi sonrasında 77 kişilik Kentsel Arama Kurtarma ekibi (UK ISAR), İngiltere’den Türkiye’ye geldi. Ekibe İskoçya’dan katılan 4 itfaiyecinin (SFRS) Şefi John Aitchison deprem bölgesindeki yıkım hakkında konuştu. Şef John Aitchison, “Bir film setinde olmak gibiydi. Her şey tam bir yıkımdı. Çok katlı binalar sanki yerden kaldırılıp tekrar yere atılmış gibiydi. Bazı binalar ters, bazı binalar ise yan yatmıştı” ifadelerini kullandı.

Yürekleri yakan yıkımı böyle tarif etti... "Sanki yerden kaldırılıp tekrar yere atılmış gibiydiler"

İngiltere’nin Türkiye’ye gönderdiği ekibin içinde yer alan İskoçya İtfaiyesi’nin 4 personelinin eve dönüşleri sonrasında bölgede yaşadıkları deneyimleri, SFRS’nin web sitesinde yayınlandı. SFRS Şefi John Aitchison deprem bölgelerindeki yıkımı şöyle tarif etti;

“Bir film setinde olmak gibiydi. Her şey tam bir yıkımdı. Çok katlı binalar sanki yerden kaldırılıp tekrar yere atılmış gibiydi. Bazı binalar ters, bazı binalar ise yan yatmıştı.”

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"İNSANLAR AĞLIYOR VE HER KÖŞE BAŞINDA KENDİLERİNE YARDIM ETMEMİZİ SAĞLAMAYA ÇALIŞIYORLARDI"

“İnsanlar ailelerini kaybetmişti. Ağlayan kadınları, çocukları enkazdan çıkarmaya çalışan babaları gördüğünüz savaş bölgelerinin haberleri gibiydi. İnsanlar ağlıyor ve her köşe başında kendilerine yardım etmemizi sağlamaya çalışıyorlardı.”

Bu kez de orada görüldü... Bir ili tedirgin eden görüntü! Bu kez de orada görüldü... Bir ili tedirgin eden görüntü!

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77 KİŞİLİK EKİP 11 KİŞİYİ ENKAZ ALTINDAN SAĞ ÇIKARDI

77 kişilik İngiltere ekibi yaklaşık 10 gün boyunca gece gündüz kurtarma çalışmalarına katıldı ve 11 kişiyi enkaz altından sağ çıkardı. İngiltere Kalkınma Bakanı Andrew Mitchell ekiple ilgili "İngiltere Hükümeti, cesur İskoç itfaiyecilerin ve sağlık görevlilerinin, ihtiyaç duydukları anda Türk halkına yardım etme çabalarımızın tam merkezinde yer almalarından gurur duyuyor" açıklamasını yaptı.

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(DHA)

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