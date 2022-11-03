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Yurt dışından telefon getirenler... En çok sizi ilgilendiriyor! 2023 IMEI kayıt ücreti belli oldu: İşte ödemeniz gereken ücret

03.11.2022 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023 IMEI kayıt ücreti merak ediliyordu. 2023 yılı için yeniden değerleme oranının netleşmesiyle IMEI kayıt harcı olarak da bilinen yurt dışından telefon getirme harcının tutarı da ortaya çıktı. Her yıl ekim ayında 12 aylık yurt içi ÜFE verisine göre belirlenen yeniden değerleme oranıyla, eğer Cumhurbaşkanı, Vergi Usul Kanunu kaynaklı artırma veya azaltma yetkisini kullanmazsa 2023'te vergi ve harçlar yüzde 122,93 artacak. Peki 2023 IMEI kayıt harcı ne kadar olacak?

Yurt dışından telefon getirenler... En çok sizi ilgilendiriyor! 2023 IMEI kayıt ücreti belli oldu: İşte ödemeniz gereken ücret

Yurt dışından ülkeye girerken yanında telefon getiren vatandaşlar olabiliyor. Ancak yurt dışından alınmış mobil cihazların Türkiye'de kullanılabilmesi için IMEI numaralarının BTK tarafından kayıt altına alınması gerekiyor. Bu yüzden yurt dışında telefon getirme harcı olarak da bilinen IMEI kayıt harcını ödemek de gerekiyor. 2023 IMEI kayıt ücreti, yurt dışından telefon getirmek isteyenler tarafından bir süredir merak ediliyordu. 2023 yılı için yeniden değerleme oranının netleşmesiyle ise IMEI kayıt harcı olarak da bilinen 2023 yurt dışından telefon getirme harcının tutarı da ortaya çıktı.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI NETLEŞTİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen yeniden değerleme oranına esas teşkil eden Yİ-ÜFE, ekim ayı sonunda 12 aylık ortalamalara göre yüzde 122,93 artış gösterdi. Çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda, vergi, harç ve ceza tutarlarının her yıl yeniden değerleme oranı kadar artması öngörülüyor.

Yurt dışından telefon getirme harcı da bu harçlardan biri olarak biliniyor.

Cumhurbaşkanı, Vergi Usul Kanunu kaynaklı artırma veya azaltma yetkisini kullanmazsa 2023 yılında vergi ve harçlar yüzde 122.93 oranında artacak.

2023'TE YURT DIŞINDAN TELEFON GETİRME HARCININ ÜCRETİ

Eğer bir değişiklik olmazsa, bu yeniden değerleme oranıyla 2023 yılında yurt dışından telefon getirme harcı 6 bin 90 liraya yükselecek.

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TRAFİK CEZALARI, PASAPORT ÜCRETLERİ...

Öte yandan, 4 yıl ve daha fazla süreli pasaportların ücreti 3 bin 294 liraya, pasaport defter ücreti 543.4 liraya çıkacak. En düşük trafik cezası 953 liraya yükselirken icraya başvurma harcı 179 lira, iflas harcı 296 lira, şahıs şirketi ticaret sicil harcı ise 3 bin 853 lira olarak uygulanacak.

Yeni yılda emniyet kemeri takmamanın cezası, 196 liradan 437 liraya, kırmızı ışıkta geçmenin cezası, 427 liradan 952 liraya çıkacak.

Trafikte hız sınırını yüzde 10 ile yüzde 30 arasında aşan sürücülere 952 lira, yüzde 30 ile yüzde 50 arasında aşanlara bin 980 lira ve yüzde 50 aşanlara 4 bin 64 Lira ceza kesilecek.

Alkollü araç kullanmanın cezası da 4 bin 64 lira ile 8 bin 190 lira arasında değişecek.

CUMHURBAŞKANI'NIN YÜZDE 50 AZALTMA YETKİSİ VAR

Vergi Usul Kanunu uyarınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50 azaltma ve yüzde 50 artırma yetkisi bulunuyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde ise Cumhurbaşkanının artırma yetkisi yüzde 50 olmakla birlikte, indirme yetkisi yüzde 80 düzeyinde. Cezalarda ise ilan edilen yeniden değerleme oranları değiştirilemiyor. (İHA-AA)

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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı IMEI Yeniden Değerleme Oranı

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