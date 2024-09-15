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Yurt kayıt işlemleri - KYK yurt kayıt işlemleri nasıl ve nereden yapılır?

Ferhan Petek Ferhan Petek
15.09.2024 14:08
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KYK yurtları için başvurular her yıl aynı dönemlerde olur. Sınav sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından yurt başvuru süreci başlar. Bu noktada KYK yurt kayıt işlemlerinin nasıl ve nereden yapılacağı konusunda soru işaretleri oluşabilir ve bu soru işaretlerinin giderilmesi gerekir.

Yurt kayıt işlemleri - KYK yurt kayıt işlemleri nasıl ve nereden yapılır?

İçindekiler

  • KYK yurt kayıt işlemleri nasıl yapılır?
  • KYK yurt kayıt işlemleri nereden yapılır?
  • KYK yurt kaydı için neler gerekli olur?

KYK yurt kayıt işlemleri belli şartları yerine getirmiş olan tüm öğrencilere açıktır. Yükseköğretim öğrencileri, KYK yurt kayıt işlemlerini gerçekleştirerek uygun yurtlara yerleştirilirler. Bir öğrencinin KYK başvurusu yapabilmesi için öncelikli koşul bir yükseköğretim programında okumaya hak kazanmış olmalıdır. Diğer başat koşul ise kazandığı okulun bulunduğu şehirde ikamet etmiyor olması ve aile üyelerinden kimsenin de o şehirde yaşamıyor olması gelir.

KYK yurt kayıt işlemleri nasıl yapılır?

KYK yurdu kayıt işlemleri birkaç aşamadan oluşur. Öncelikli olarak belirlenen tarihler arasında başvuru yapma gerekliliği bulunur. Yerleştirme sonuçlarının hemen ardından yükseköğrenim kurumunda eğitim alma hakkı kazanmış olan öğrenciler yurtlarda konaklamak için e-Devlet üzerinden başvuru yapabilir.

Yurt başvurusu için gerekli belgeleri hazırlamış ve beklenen koşulları yerine getirmiş olan her öğrenci yurt için başvuruda bulunabilir. Başvuru yapacak olan öğrenciler, başvuru süreçleri ve prosedürleri devam ederken, evrakları e-Devlet sistemi aracılığıyla yükleyebilir ve yurt başvuru sürecini tamamlayabilirler.

KYK yurt kayıt işlemleri nereden yapılır?

E-Devlet yurt kayıt işlemlerinin yapılabildiği alanlardan biridir. Bu sistem üzerinden önce e-Devlet sistemine şifre ve T.C. kimlik numarası ile giriş yapılmalı, ardından ilgili birimlere menüler altında ulaşarak başvuru ve kayıt işlemleri tamamlanmalıdır. Bunun için şu adımlar takip edilir:

  • E-Devlet sistemine giriş yapılır.
  • Ana sayfadaki arama kısmına "yurt kayıt işlemleri" yazılır.
  • Aynı isimli menünün altından "Yurt taahhütname onayı" yapılır.
  • Son aşamada işlemler tamamlanır.

KYK yurt kaydı için neler gerekli olur?

KYK başvuru işlemleri için gerekli koşullar dışında hazırlanması gereken bazı belgeler de bulunur. Bu belgeler şunlardır:

  • 4 adet biyometrik fotoğraf
  • Öğrenim belgesi
  • Öğrencinin IBAN numarası
  • Kimlik fotokopisi
  • KYK ilk kayıt ücretinin ödendiğine dair belge
  • Kan grubu bilgisi
  • Başvuru belgesinde belirtilmiş olan öncelik belgesi

Başvuru işlemleri için önemli bir diğer koşul da KYK yurt ödemesinin yapılmış olmasıdır. KYK yurt ödemeleri anlaşmalı bankalara yapılmalıdır. Ziraat Bankası ATM’leri ya da şubelerinden ödeme yapılabileceği gibi KYK internet sitesinde yer alan e-Ödeme menüsünden de ödeme gerçekleştirilebilir. Kayıt işlemleri için gerekli diğer koşullar ise şunlardır:

  • Öğrencinin bir yükseköğretim kurumunda örgün olarak öğretim görme hakkı kazanmış olması,
  • Öğrencinin ikameti bulunan şehrin dışında bir okula kayıt yaptırmış olması,
  • Belirlenmiş olan suçlar kapsamında altı ay ya da daha çok hapis cezası ya da kesinleşmiş bir mahkûmiyetin bulunmaması,
  • Kamu kurumları ve bakanlıklara bağlı olarak faaliyet gösteren yurtlardan herhangi bir uzaklaştırma ya da çıkarılma cezası almamış olmak,
  • Öğrencinin kamu personeli olmaması,
  • Öğrencinin yurtta kalmak için başvuru yapmış olduğu tarihte 30 yaşını doldurmamış olması.
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