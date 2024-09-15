Yurt kayıt işlemleri - KYK yurt kayıt işlemleri nasıl ve nereden yapılır?

KYK yurt kayıt işlemleri belli şartları yerine getirmiş olan tüm öğrencilere açıktır. Yükseköğretim öğrencileri, KYK yurt kayıt işlemlerini gerçekleştirerek uygun yurtlara yerleştirilirler. Bir öğrencinin KYK başvurusu yapabilmesi için öncelikli koşul bir yükseköğretim programında okumaya hak kazanmış olmalıdır. Diğer başat koşul ise kazandığı okulun bulunduğu şehirde ikamet etmiyor olması ve aile üyelerinden kimsenin de o şehirde yaşamıyor olması gelir.

KYK yurt kayıt işlemleri nasıl yapılır?

KYK yurdu kayıt işlemleri birkaç aşamadan oluşur. Öncelikli olarak belirlenen tarihler arasında başvuru yapma gerekliliği bulunur. Yerleştirme sonuçlarının hemen ardından yükseköğrenim kurumunda eğitim alma hakkı kazanmış olan öğrenciler yurtlarda konaklamak için e-Devlet üzerinden başvuru yapabilir.

Yurt başvurusu için gerekli belgeleri hazırlamış ve beklenen koşulları yerine getirmiş olan her öğrenci yurt için başvuruda bulunabilir. Başvuru yapacak olan öğrenciler, başvuru süreçleri ve prosedürleri devam ederken, evrakları e-Devlet sistemi aracılığıyla yükleyebilir ve yurt başvuru sürecini tamamlayabilirler.

KYK yurt kayıt işlemleri nereden yapılır?

E-Devlet yurt kayıt işlemlerinin yapılabildiği alanlardan biridir. Bu sistem üzerinden önce e-Devlet sistemine şifre ve T.C. kimlik numarası ile giriş yapılmalı, ardından ilgili birimlere menüler altında ulaşarak başvuru ve kayıt işlemleri tamamlanmalıdır. Bunun için şu adımlar takip edilir:

E-Devlet sistemine giriş yapılır.

Ana sayfadaki arama kısmına "yurt kayıt işlemleri" yazılır.

Aynı isimli menünün altından "Yurt taahhütname onayı" yapılır.

Son aşamada işlemler tamamlanır.

KYK yurt kaydı için neler gerekli olur?

KYK başvuru işlemleri için gerekli koşullar dışında hazırlanması gereken bazı belgeler de bulunur. Bu belgeler şunlardır:

4 adet biyometrik fotoğraf

Öğrenim belgesi

Öğrencinin IBAN numarası

Kimlik fotokopisi

KYK ilk kayıt ücretinin ödendiğine dair belge

Kan grubu bilgisi

Başvuru belgesinde belirtilmiş olan öncelik belgesi

Başvuru işlemleri için önemli bir diğer koşul da KYK yurt ödemesinin yapılmış olmasıdır. KYK yurt ödemeleri anlaşmalı bankalara yapılmalıdır. Ziraat Bankası ATM’leri ya da şubelerinden ödeme yapılabileceği gibi KYK internet sitesinde yer alan e-Ödeme menüsünden de ödeme gerçekleştirilebilir. Kayıt işlemleri için gerekli diğer koşullar ise şunlardır: