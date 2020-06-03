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  4. Yurtlardaki koronavirüs karantinası sona erdi

Yurtlardaki koronavirüs karantinası sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2020 11:42 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yurtlardaki karantinanın sona erdiğini açıkladı.

Yurtlardaki koronavirüs karantinası sona erdi

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "Yurtlarımızdaki karantina sona erdi. Yurtlarımızı, 700 bine yakın gencimiz için hazırlamaya başladık." açıklamasını yaptı.

Ayrıntılar birazdan...

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