Yurtlardaki koronavirüs karantinası sona erdi

Gen\u00e7lik ve Spor Bakan\u0131 Kasapo\u011flu, "Yurtlar\u0131m\u0131zdaki karantina sona erdi. Yurtlar\u0131m\u0131z\u0131, 700 bine yak\u0131n gencimiz i\u00e7in haz\u0131rlamaya ba\u015flad\u0131k." a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131 yapt\u0131. \nAyr\u0131nt\u0131lar birazdan...\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Evini ate\u015fe verip, kendini i\u00e7eriye kilitlediBug\u00fcn yeniden ba\u015flad\u0131Do\u011fum yapt\u0131ktan 26 g\u00fcn sonra tekrar do\u011furdu! Hem de ikiz\u2026