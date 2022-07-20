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  4. Yurtta iğrenç iddia sonrası dikkat çeken gelişme! Çocuklar 'Özel bölgelerimize dokunup öptü' demişlerdi

Yurtta iğrenç iddia sonrası dikkat çeken gelişme! Çocuklar 'Özel bölgelerimize dokunup öptü' demişlerdi

20.07.2022 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’de yetiştirme yurdunda kalan 5 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan 17 yaşındaki sanık, tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

Yurtta iğrenç iddia sonrası dikkat çeken gelişme! Çocuklar 'Özel bölgelerimize dokunup öptü' demişlerdi

2021 yılında Gölcük ilçesinde bulunan bir yetiştirme yurdunda kalan 17 yaşındaki A.T.’nin aynı yurtta kalan 12-14 yaşları arasındaki 5 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Olayın ortaya çıkmasıyla gözaltına alınan A.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İstismara maruz kaldıkları ileri sürülen 5 çocuğun ise ifadelerinde A.T.’nin kendilerine cinsel ilişki teklif ettiğini, özel bölgelerine dokunduğunu ve öptüğünü söyledikleri öğrenildi.

"MAĞDURLARIN VERDİĞİ İFADELER HEM ÇELİŞKİLİ HEM DE YALANDIR"

Hakkında "zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı" suçundan dava açılan sanık A.T.’nin yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya sanık ve avukatı katıldı. Savunması için söz hakkı verilen A.T., suçlamaları kabul etmeyerek, "Baştan beri doğru ve tutarlı ifadeler veriyorum. Mağdurların verdiği ifadeler hem çelişkili hem de yalandır. Tutuklu olduğum için eğitim hayatım yarım kalmıştır. Akıl sağlığım yerindedir, bununla alakalı herhangi bir tedavi de görmedim. Tahliye ve beraatımı istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar
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