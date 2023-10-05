HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Yürüyen ceset sendromuna dikkat! Bu belirtiler onlara dünyayı dar ediyor

Yürüyen ceset sendromuna dikkat! Bu belirtiler onlara dünyayı dar ediyor

05.10.2023 08:59 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yürüyen ceset sendromu hastaların öldüklerine ya da artık var olmadıklarına inandıkları bir durumdur. Uzmanlar hastalığın, 1880 yılında Jules Cotard tarafından tanımlandığını belirtip uyarıda bulunuyor. İşte, yürüyen ceset sendromunun belirtileri...

Yürüyen ceset sendromuna dikkat! Bu belirtiler onlara dünyayı dar ediyor

Uzmanlara göre yürüyen ceset sendromu olan hastalarda zeka geriliği ile birlikte birçok sorun görülebiliyor. Kendisini öldürmek isteyen insanların olduğunu düşünme, gündelik ihtiyaçların inkar edilmesi, iç organların çalışmadığını düşünme bunlardan yalnızca birkaçı...

T1

"ÖLDÜKLERİNE İNANIYORLAR"

Doç. Dr. Taha Can Tuman, yürüyen ceset sendromu olarak bilinen Cotard sendromuna ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Cotard sendromu 1880 yılında Jules Cotard tarafından tanımlandı. Cotard sendromu genellikle kişinin öldüğüne veya var olmadığına dair sanrılı bir inanç olarak tanımlanır. Cotard’ın kendisi, durum için birkaç açıklama sunarak, onun klasik zarar görme sanrılarından ayrımına odaklanmış ve bunun bir tür tersine çevrilmiş büyüklenmecilik olabileceğini öne sürmüştür. Yeni teoriler ise sağ beyin yarım küresinde işlevlerde bir bozulma olduğunu ve bu bozulmanın muhakeme bozuklukları ile birleştiğinde algısal ve kompleks duyu sisteminde gerçek dışılık duygularına yol açarak var olmama inançlarını ortaya çıkardığını öne sürmektedir”

T2

"İÇ ORGANLARININ ÇALIŞMADIĞINI DÜŞÜNEBİLİRLER"

Hastaların ‘öldüm’, ‘iç organlarım yok’ şeklinde düşündüklerini belirten uzman isim onların genellikle hastalık hastalığı ve nihilistik sanrılar olmak üzere bir dizi klinik özelliği taşıdıklarını vurguladı:

“Ayrıca endişeli ve depresif duygudurum, lanetlenme ve ölümsüzlük sanrıları, dünyanın var olmadığına inanma, intihara ve kendini yaralama davranışları yer alır. Hastalarda ciddi bir zeka geriliği, kendisini öldürmek isteyen insanların olduğunu düşünme, gündelik ihtiyaçların inkar edilmesi ve yeme içme reddi, iç organlarının çalışmadığını düşünme görülebilir.

T3

Cotard sendromu, psikiyatrik veya nörolojik hastalığı olan hastalarda ortaya çıkabilir ve psikotik depresyonun bu durumun gelişiminde önemli bir faktör olduğu öne sürülür. Hastaların büyük çoğunluğunda depresif belirtiler bildirilir. Bunun dışında şizofreni, madde kullanımı, anormal hareket ve duygunun sendromu gibi hastalıkların seyri esnasında ortaya çıktığına dair olgu bildirimleri mevcuttur. Cotard sendromu nörolojik olarak ise başta inme, beyinde frontotemporal bölgede küçülme, epilepsi, beyin iltihabı, beyin tümörleri, travmatik beyin hasarı olmak üzere çok çeşitli tıbbi durumlarla ilişkilendirilmiştir."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Format' operasyonu! 36 milyon liralık...'Format' operasyonu! 36 milyon liralık...
Bakan Yerlikaya duyurdu! İstanbul'da operasyon: 104 şüpheli yakalandıBakan Yerlikaya duyurdu! İstanbul'da operasyon: 104 şüpheli yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanındaki o görüntüler sonrası Ali Koç ilk kez konuştuCumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanındaki o görüntüler sonrası Ali Koç ilk kez konuştu

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Balayı dönüşünde aldığı haberle hayatı bir anda değişti

Balayı dönüşünde aldığı haberle hayatı bir anda değişti

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

100'ü bir yerde taktı! Yorumlar gecikmedi

100'ü bir yerde taktı! Yorumlar gecikmedi

Yolcu gemisi ve iskele arasındaki boşluğa düştü! Annesi çığlık çığlığa yardım istedi

Yolcu gemisi ve iskele arasındaki boşluğa düştü! Annesi çığlık çığlığa yardım istedi

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.