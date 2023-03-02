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Yüz refleksoloji masajı nasıl yapılır, nasıl uygulanır? Yüz refleksoloji noktaları nedir, zararı var mı?

16.02.2023 01:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüz refleksolojisi vücudumuzda dolaşan refleks bölgelerini takip etme yöntemi ile uygulanır. Refleksoloji tedavisi her kası canlandır ve yüzdeki kırışıklıkları yumuşatmak için en etkili doğal yüz germe tekniklerini içerir. Yüz sarkmaları, kırışma ve cilt problemleri için uygulanan masajlar, yüz refleksoloji noktalarında uygulanır. Peki, yüz refleksoloji masası nasıl yapılır ve neye iyi gelir?

Yüz refleksoloji masajı nasıl yapılır, nasıl uygulanır? Yüz refleksoloji noktaları nedir, zararı var mı?

Yüz refleksolojisi vücudun kendini iyileştirmesine ve yeniden dengelemesine yardımcı olarak rahatlamaya ve stresi gidermeye yardımcı olmayı amaçlar. Yüz refleksolojisi sırasında yüzdeki farklı refleks bölgelerine ve refleksoloji noktalarına hafif bir baskı uygulanır. Bu noktaların doğrudan vücudun bölgeleriyle ilgili olduğuna inanılır. Yüz refleksolojisi, sağlıklı bir kan ve lenf akışını teşvik eder, kollajen ve elastini uyarır. Böylece cildinizin gençleşmesine ve yaşlanma çizgilerinin ve yüz sarkmalarının görünümünü en aza indirmesine yardımcı olur. Sarkma için yüz refleksoloji noktalarından da bahsetmek mümkündür.

Yüz refleksoloji nedir?

Yüz refleksolojisi, vücudumuzda dolaşan refleks bölgelerini takip etme prensibiyle çalışır. Refleksoloji tedavisi her kası canlandırmak, yüzü kaldırmak ve kırışıklıkları yumuşatmak için en etkili doğal yüz germe tekniklerini içeren bir refleksoloji yüz masajı ile birleştirilir. Gözlere, yanaklara ve çene hattına özel önem verilir. Tedavi sırasında terapist cildi ve sinir uçlarını uyarmak için bazen parmaklarının yanı sıra rulo şeklinde bir alet kullanır. Bu araç Refleksologlar Derneği tarafından onaylanan tek ekipmandır.

Yüz refleksoloji tedavisi alırken uykuya dalmak normal bir durumdur. Terapist bazen evde de uygulamanız için refleksoloji yüz haritası üzerinden bazı noktalar önerebilir. Yüz refleksolojisinin yanı sıra ayaklara ve ellere refleksoloji uygulaması da stres ve buna bağlı gelişen hastalıkları azaltmaya yardımcı olmak için bütüncül tedaviler olarak kabul edilir. Ayak refleksolojisinin faydalarını bütünsel bir yüzün faydalarıyla birleştiren yüz refleksolojisi birçok kişi tarafından stresle ilgili sorunları hızla iyileştirdiği ve ayrıca ince çizgilerin ve kırışıklıkların görünümünü azalttığı gerekçesiyle tercih edilir.

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Yüz refleksolojisi nasıl uygulanır?

Yüzümüz beynimize ayaklardan daha yakın olduğu için tedaviler daha hızlı tepki verebilir. Yüz refleksoloji tedavisi sırasında cildinizin parlamasına yardımcı olan saf organik taşıyıcı yağlar kullanılır. Taşıyıcı yağlara eklenen esans yağları, koku alma duyunuz üzerinde çalışır. Uygulama sırasında ayakkabı dışında kıyafetleri çıkarmaya gerek yoktur. Yüz reflekslojisinde yüz ve boyunun nazik ama derin bir temizliği ile tedavi başlar. Klinikte sadece en iyi ve en doğal organik ürünler kullanılır. Argon, kuşburnu, hindistancevizi ve tatlı badem yağları gibi yağlar, uzman terapistler tarafından özel olarak harmanlanır ve kişiler için özel bir karışım oluşturulur. Yüz refleksoloji noktaları şu şekildedir:

  • Burun ucu
  • Dudak kenarı ve dudak üstü
  • Göz altı ve göz kenarı
  • Alt çene ve üst çene

Sarkma için yüz refleksoloji noktaları ise yüzün üst çene alt çene, göz ve dudak çevresindeki bölgeler olduğu gibi boyun da masaja dâhil edilir. Sarkma için yüz refleksoloji noktaları üzerine yağlar eşliğinde masaj yapılarak buradaki kan akışı ve kas grubu uyarılır. Sarkma için yüz refleksoloji noktaları üzerine yapılan masaj bunu kısmen kollajen ve elastini uyarmaya yardımcı olan kas gerginliğini doğrudan serbest bırakarak başarır. Refleksoloji yüz felci tedavisi için de önerilen terapi olarak karşımıza çıkar.

Yüz refleksolojisinin zararları nelerdir?

En çok sorulan sorulardan biri yüz masajı zararları olsa da uzmanı tarafından yapıldığında herhangi bir zararı olmadığı düşünülür. Sadece dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Yüz refleksolojisinin bilinen bir zararı yoktur ancak uygulama sırasında kızarıklık, masaj sonrasında hassasiyet gibi durumlar gözlenebilir. Bu durumlar normal olsa da kızarıklık ve hassasiyet gibi durumlar kısa süre içerisinde geçmediyse uzmana başvurmak gerekir. Yüz refleksolojisine cilt hassas bir yapıya sahip olduğu için nazik davranılması gerekir. Aksi takdirde bazı hassasiyetler gelişebilir. Cildinizde akne, egzama ya da daha farklı cilt problemleri varsa, yüz masajı bunların daha fazla yayılmasına sebep olabilir.

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