Refleksolojinin zararları nedir? Refleksoloji kimlere uygulanmaz?

Refleksoloji masajları diğer masaj türlerinden çeşitli şekillerde farklılıklar gösterir. Başlangıç olarak, bazen eller ve kulaklar da dâhil olsa da esas olarak ayaklara odaklanır. Bu tür terapiyi uygulayanlar, onları diğer masaj terapist türlerinden biraz ayıran refleksologlar olarak da bilinir. Refleksoloji masaj teknikleri, vücudun belirli bölgelerine baskı uygulamaya odaklanır. Bunların kaslar, eklemler, omurga ve organlar gibi vücudun çeşitli bölgelerine bağlı olduğu düşünülmektedir. Normalde bir refleksolog tarafından yağ veya losyon kullanılmaz.
Refleksoloji son derece güvenli bir şifa uygulaması olsa da bazı durumlarda ters etki gösterebilir ve zararlı olabilir. Özellikle bazı hastalıklara sahip kişilerin ve hamile olan kadınların refleksoloji yaptırmaması gerekir. Refleksoloji yapılmaması gereken durumlar:
Refleksologlar ayaklardaki belirli refleks noktalarına ve sinir uçlarına masaj yapmanın ve uyarmanın dolaşımı artırdığına böylece oksijen ve besinlerin vücuda dağılabileceğine ve toksinlerin atılabileceğine inanırlar. Refleksolojinin zararları olmasa da uygulama yanlışlıkları sonucu bazı sorunlar oluşabilir. Refleksolojinin yan etkileri ve zararları şu şekilde seyredebilir:
Yanlış refleksoloji belirlenen noktalara doğru tekniklerin uygulanmaması hâlinde ortaya bazı sorunlar çıkması durumudur. Yanlış refleksoloji sonucunda vücutta ağrı ve kas sertleşmesi gibi sorunlar ortay çıkabilir.