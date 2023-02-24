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Refleksolojinin zararları nedir? Refleksoloji kimlere uygulanmaz?

20.02.2023 00:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Refleksolojinin bilinen bir zararı olmasa da bazı durumlarda uygulanması uygun olmayabilir. Bazı hastalarda kas sertlikleri ortaya çıkabilir. Refleksolojinin uygun bir seçim olmayabileceği hamilelik, ayak yaralanmaları, açık yaralar ve kan pıhtılaşma sorunları gibi durumlar olabilir. Vücut ağrılarına da sebep olabileceği unutulmamalıdır. Peki, refleksoloji kimlere uygulanmamalıdır?

Refleksolojinin zararları nedir? Refleksoloji kimlere uygulanmaz?

Refleksoloji masajları diğer masaj türlerinden çeşitli şekillerde farklılıklar gösterir. Başlangıç olarak, bazen eller ve kulaklar da dâhil olsa da esas olarak ayaklara odaklanır. Bu tür terapiyi uygulayanlar, onları diğer masaj terapist türlerinden biraz ayıran refleksologlar olarak da bilinir. Refleksoloji masaj teknikleri, vücudun belirli bölgelerine baskı uygulamaya odaklanır. Bunların kaslar, eklemler, omurga ve organlar gibi vücudun çeşitli bölgelerine bağlı olduğu düşünülmektedir. Normalde bir refleksolog tarafından yağ veya losyon kullanılmaz.

Refleksoloji kimlere uygulanmaz?

Refleksoloji son derece güvenli bir şifa uygulaması olsa da bazı durumlarda ters etki gösterebilir ve zararlı olabilir. Özellikle bazı hastalıklara sahip kişilerin ve hamile olan kadınların refleksoloji yaptırmaması gerekir. Refleksoloji yapılmaması gereken durumlar:

  • Ayak yaralanmaları: Ayak kırığı, iyileşmemiş yaraları veya ayağında aktif gut olan hastalar refleksolojiden kaçınmalıdır.
  • Ayağı veya ayak bileğini etkileyen kireçlenmesi olan veya bacaklarda veya ayaklarda damar hastalığı olan hastalar, ayaklarda refleksolojiye başlamadan önce doktorlarına danışmalıdır.
  • Hamilelik: Hamileliğin erken dönemlerinde ilk 6 hafta kadınlar için refleksoloji seansı rahim ve yumurtalık refleks noktalarının daha nazikçe tedavi edilmesiyle uygulanır. Genel olarak baskı uygulamanın kasılmalara neden olabileceği çekinceleri nedeniyle hamilelik sırasında dikkatli olunmalıdır.
  • Kan pıhtılaşma sorunları: Mevcut tromboz veya emboliyi bildiren hastalar refleksoloji tedavisi almamalıdır. Refleksoloji dolaşımı iyileştirdiğinden potansiyel olarak pıhtının kalbe veya beyne doğru hareket etmesine neden olabilir.
  • Açık yaralar: Genel olarak uygulayıcılar açık yaralardan uzak duracaklardır ve plastik eldiven giymeyi veya tehlikeye giren alanları tedavi etmemeyi seçebilirler.

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Yanlış refleksoloji zararları nelerdir?

Refleksologlar ayaklardaki belirli refleks noktalarına ve sinir uçlarına masaj yapmanın ve uyarmanın dolaşımı artırdığına böylece oksijen ve besinlerin vücuda dağılabileceğine ve toksinlerin atılabileceğine inanırlar. Refleksolojinin zararları olmasa da uygulama yanlışlıkları sonucu bazı sorunlar oluşabilir. Refleksolojinin yan etkileri ve zararları şu şekilde seyredebilir:

  • Yorgunluk
  • Duygusal tepkiler
  • Ayakların hassaslaşması
  • Kaslarda sertleşme ve ağrı
  • Dolaşım bozuklukları

Yanlış refleksoloji belirlenen noktalara doğru tekniklerin uygulanmaması hâlinde ortaya bazı sorunlar çıkması durumudur. Yanlış refleksoloji sonucunda vücutta ağrı ve kas sertleşmesi gibi sorunlar ortay çıkabilir.

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