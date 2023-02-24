Refleksoloji bel ve boyun fıtığına iyi gelir mi? Refleksoloji ile fıtık tedavisi nasıl yapılır?

Disk hasarı bazı durumlarda şişkinliğe ve hatta patlamaya neden olabilir. Sonuç genellikle ağrıdır ancak her zaman ağrı ile kendini göstermeyebilir. Anlaşılamayan nedenlerden dolayı, hasarlı diskler her zaman ağrılı değildir ve tanıyı doğrulamak için MR, tarama ya da birtakım farklı testler gerekir. Hareket edememe, azalmış hareketlilik, kollarda ve bacaklarda kas zayıflığı ya da uyuşma, mesane ve/veya bağırsak kontrolünde kayıp gibi belirtiler varsa fıtık durumu yaşanıyor olabilir. Doktorlar ilaçlar ya da ağrıyı azaltmak için bazen ameliyat önerebilir. Ancak bunların yanı sıra masaj terapisi daha nazik bir çözüm sunabilir. Araştırmalar, masaj tedavisinin özellikle bel ağrısı olmak üzere sırt ağrısı için de çok yardımcı olabileceğini göstermiştir.

Boyun ve bel fıtığı masajı nasıl yapılır?

Öncelikle sanılanın aksine bel fıtığı kalıcı bir durum değildir. Çoğu durumda hasar iyileşebilir ve disk normale döner. Buz tedavisi ve dinlenme çok faydalıdır. Ancak masaj terapisi daha fazla ağrı kesici ve onarıcı bakım sunabilir. Masaj terapistleri fıtıklaşmış bir diski tedavi edemez ancak terapötik üst yapı, çevredeki bölgenin kas sağlığını geliştirir ve bu da yaralı bölgenin üzerindeki stresin çoğunu alarak kendi kendini iyileştirmesine imkan tanır. Dolaşım uyarılır, kas gerginliği azalır ve iyi hissettiren endorfinlerin salınması daha az ağrı anlamına gelir.

Refleksolojide bel fıtığı noktası vücuttaki kas sistemi ve omurlarımızı saran lenflerdir. Masaj terapisti çalışırken hasarlı disk bölgesinden kaçınmalıdır ve eğer bel fıtığı olan bir hasta varsa üzerinde çalışmaya başlamadan önce doktorun onayını aldığından emin olmalıdır. Refleksolojide bel fıtığı noktası belirlenmelidir. Hasta ile çalışırken hasta dinlenir ve herhangi bir hassas ya da acı verici alandan kaçınılması gerekir. Bel fıtığı refleksoloji uygulamasında bel ağrısı noktaları üzerinde basınç uygulanır ve vücudun kendi iyileşme mekanizmalarını desteklemeye yardımcı olabilir.

Boyunda 7 adet omur yer alır. Yapıları itibari ile bel omurlarından, daha küçük olmaları ile ayrılırlar. Her omurganın arasında yastıkçık adı verilen kıkırdaklar bulunur. Bu kıkırdak yapının yırtılarak omurga sinirlere baskı yapması neticesinde boyun fıtığı ortaya çıkar. Boyun fıtığının oluşmasına sebep olan sinir ve stres hali refleksoloji sonrasında ortadan kaldırılır ve vücutta gevşeme sağlanır. Refleksoloji ile boyun fıtığı tedavisi ve bel fıtığı tedavisi uygulamaları mevcuttur.



