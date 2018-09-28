'Yüz rekonstrüksiyon ameliyatı hayatımı değiştirdi'

Bu ameliyatta Taylor'ın, üst çenesinden neredeyse kafatasının arkasında kadar olan bölümü, yanağı ve göz çukuru ile birlikte alındı.

"Hiçbir işaret yoktu. Acı ya da hastalık olmadı" diye hatırlıyor kemik kanseri teşhisinden önceki zamanı.

Taylor, olağan dışı bir şişikliğin çenesinin üzerinde belirlemesi sonrası "apse sanarak" diş doktoruna gitmişti.

Bundan 2 ay sonra, Ağustos 2017'de, çenesindeki şişliğe neyin sebep olduğu belirlendi.

Taylor o günü, "Oradaki sağlık uzmanının birçok defa 'Üzgünüm' dediğini sonrasında da "Ama bu kanser" dediğini hatırlıyorum" anlatıyor.

Tedavi için hemen ardından kemoterapiye başladı:

"Üç hafta üst üste, Pazartesiden Cumaya oldukça zorlu bir süreçti.

"Tüm saçım bir hafta içinde döküldü ve bunun yanında kalp krizi şüphesi gibi bazı korkutucu olaylar da yaşadım"

YEMEK YİYEMİYOR, SU İÇEMİYORDU

Sonrasında, çene üstünün alınacağı ve yeni baştan yapılacağı 16 saatlik operasyona gelindi.

"Sadece çenem de değil. Alınacak bölge, yanağımın hemen arkasından göz çukuruma kadar, burnumun arkasının tamamı, neredeyse kafatasımın arkasına kadar kapsıyordu"