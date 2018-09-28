'Yüz rekonstrüksiyon ameliyatı hayatımı değiştirdi'

Bu ameliyatta Taylor'ın, üst çenesinden neredeyse kafatasının arkasında kadar olan bölümü, yanağı ve göz çukuru ile birlikte alındı.
"Hiçbir işaret yoktu. Acı ya da hastalık olmadı" diye hatırlıyor kemik kanseri teşhisinden önceki zamanı.
Taylor, olağan dışı bir şişikliğin çenesinin üzerinde belirlemesi sonrası "apse sanarak" diş doktoruna gitmişti.
Bundan 2 ay sonra, Ağustos 2017'de, çenesindeki şişliğe neyin sebep olduğu belirlendi.
Taylor o günü, "Oradaki sağlık uzmanının birçok defa 'Üzgünüm' dediğini sonrasında da "Ama bu kanser" dediğini hatırlıyorum" anlatıyor.
Tedavi için hemen ardından kemoterapiye başladı:
"Üç hafta üst üste, Pazartesiden Cumaya oldukça zorlu bir süreçti.
"Tüm saçım bir hafta içinde döküldü ve bunun yanında kalp krizi şüphesi gibi bazı korkutucu olaylar da yaşadım"
YEMEK YİYEMİYOR, SU İÇEMİYORDU
Sonrasında, çene üstünün alınacağı ve yeni baştan yapılacağı 16 saatlik operasyona gelindi.
"Sadece çenem de değil. Alınacak bölge, yanağımın hemen arkasından göz çukuruma kadar, burnumun arkasının tamamı, neredeyse kafatasımın arkasına kadar kapsıyordu"
Doktorlar, kürek kemiğinden aldıkları kemik ve sırtından aldıkları kasla ağzına yeni bir çatı yaptılar.
Yeniden inşa edilen bölüm ile boyun bölgesindeki damarları birleştirerek kan dolaşımını da sağladılar.
Ancak bu cerrahi müdahale ile görünümü düzeltilse de başlarda yemek yiyemiyor, içemiyor ve konuşamıyordu.
"Psikolojik olarak hiç hazır değildim" diye anlatıyor yaşadıklarını:
"Doktorlar ve hemşirelerden başka destekçim yoktu. Nasıl olup da iyileşeğimi bilemediğim günler vardı.
"Hayatta olduğuma memnundum ama aynaya baktığım ve nasıl değiştiğim gerçeği ile başa çıkamadığım zamanlar oldu."
'EĞER O FOTOĞRAFLAR OLMASAYDI YIKILIRDIM'
Bu ruh halinden çıkmasını sağlayan ise her gün görünümünü belgelemeye başlaması oldu. Jen, 2 ay boyunca kendisini fotoğrafladı:
"Eğer o fotoğraflar olmasaydı, hiçbir şeyin düzelmediğini sanarak yıkılırdım"
Haftalar süren acı ve hayal kırıklığı sonrası Jen, yeniden çiğnemeyi öğrendi. Ama bir daha burnundan hiçbir zaman nefes alamayabilir.
Şu anda ağzının üst tarafında yalnızca altı dişi olan genç kadın, diş implantlarının takılmasını bekliyor.
Yaşadığı iyileşmenin farkında olsa da halen "normal göründüğü" kanısında değil:
"Kendime baktığımda, 'İşte yine o kanserli kız' diye düşünüyorum"
Jen Taylor'ın iyileşme sürecinde, ailesini ve arkadaşlarını bilgilendirmek için başlattığı blogu, amaçladığından çok daha fazlasına dönüştü.
"İnanılmaz bir şey oldu. Çok sayıda insan bir araya geldi." diye anlatıyor ve devam ediyor:
"Bundan birinin sağ çıkabildiğine inanamıyorum. İnsana benzemiyordum"
Doktorlar tüm kanserli bölgeyi aldıklarını düşünüyor ama Taylor halen taramalara giriyor.
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