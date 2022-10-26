KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Yüz tüylerinizden kurtulmanızı sağlayacak en etkili bitkisel kürler

Yüz tüylerinizden kurtulmanızı sağlayacak en etkili bitkisel kürler

26.10.2022 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüzde çıkan istenmeyen tüyler kadınlar için oldukça rahatsız edici olabiliyor. Bu tüyler genellikle hormonal bozukluklar nedeniyle meydana geliyor. Kadınlar yüzlerindeki tüyler için doğal çözümler arıyor. Yüz tüylerimden nasıl kurtulurum? diye araştırmalar yapıyorsanız bu bitkisel çözümlere bakabilirsiniz.

Yüz tüylerinizden kurtulmanızı sağlayacak en etkili bitkisel kürler

Kadınlarda görülen yüz tüyleri birçok nedene bağlı olarak gelişebilmektedir. Bu tüylerin alınması için çok çeşitli yöntemler bulunur. Lazer epilasyon en etkili yöntemlerdendir. Ancak cildine bu tarz işlemler yaptırmak istemeyen kadınlar yüz tüyleri için bitkisel kürleri tercih etmektedir. Bitkisel kürler de istenmeyen tüyler için etkili sonuçlar sağlamaktadır. Geçmeyen yüzdeki tüyler için mutlaka doktora gitmeniz gerekmektedir.

YÜZ TÜYLERİNİ GEÇİRECEK BİTKİSEL ÇÖZÜMLER

YULAF EZMESİ + BAL + LİMON

Ekran görüntüsü 2022-10-26 153857

  • 1 yemek kaşığı yulaf ezmesi
  • 2 yemek kaşığı bal
  • 2 yemek kaşığı limon suyu

Yulaf ezmesi, kaşıntı ve tahriş gibi birçok cilt rahatsızlığı için harikadır ve özellikle peeling için iyidir. Bal ve limon suyu ile karıştırıldığında tüylerin dökülmesine de yardımcı olur. Tüm bu malzemeleri bir macun haline getirmeniz, kıllı bölgeye sürmeniz ve 15 dakika orada bekletmeniz gerekiyor. Haftada bir veya iki kez yapın. Yaklaşık bir ay sonra sonuçları görmeye başlayacaksınız.

ŞEKER + SU + LİMON SUYU

Ekran görüntüsü 2022-10-26 153949

  • 1 su bardağı şeker
  • 1/4 bardak limon suyu
  • 1/4 su bardağı su

Doğal ağda olarak bilinen bu yöntem için 3 malzemeyi karıştırıp kaynatın ve macun haline getirin. Kılların olduğu bölgeye sürüp çekin. 1- 1,5 ayda bir tekrarlayın.

PAPAYA + SÜT

Ekran görüntüsü 2022-10-26 154024

  • Yarım su bardağı papaya posası
  • 1 yemek kaşığı süt

Papaya , kıl köklerini genişletebilen ve kılların doğal olarak dökülmesini sağlayan bir enzim olan papain içerir . Ayrıca sütün içindeki laktik asit epidermisi ( cildin dış tabakası) yok ederek daha pürüzsüz, daha parlak bir ten rengine sahip olmanızı sağlar. Kalın bir macun yapmak için papayayı sütle karıştırın ve ardından yüzünüze uygulayın. Cildinize masaj yapın, yaklaşık 15 dakika bekletin ve ardından durulayın. İşlemi haftada bir kez tekrarlayın.

ARPA + LİMON SUYU + SÜT

Ekran görüntüsü 2022-10-26 154107

  • 3 kaşık arpa tozu
  • 2 kaşık limon suyu
  • 3 kaşık süt

Misket limonu suyu cildinizin gözeneklerini sıkılaştırırken , arpa cildi eksfoliye edecek ve istenmeyen yüzdeki tüyleri temizleyerek büyümesini yavaşlatacak ve aynı zamanda cildi yumuşatacaktır. Malzemeleri karıştırıp kıl olan bölgeye haftada bir uygulayın. 15 dakika bekletip yıkayın.

YUMURTA + ŞEKER + MISIR UNU

Ekran görüntüsü 2022-10-26 154218

  • 1 yumurta
  • 1 yemek kaşığı şeker
  • ½ yemek kaşığı mısır unu

Bu malzemeleri bir kapta karıştırırsanız, epilasyon için etkili bir soyulabilir maske oluşturabilirsiniz. Yumurta akı cilt tonunuzu iyileştireceği ve yüzünüzde epilasyon sürecine yardımcı olan ince bir film oluşturacağı için burada çok önemlidir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Elektrik faturasından tasarruf edin! Ütü derdini rafa kaldırırElektrik faturasından tasarruf edin! Ütü derdini rafa kaldırır
Hazineyi yıllarca çöpe atmışız! Yumurta kabuklarının faydalarıHazineyi yıllarca çöpe atmışız! Yumurta kabuklarının faydaları
Önemsiz görmeyin: Doğalgaz faturasını katlıyor! Kontrol edin Önemsiz görmeyin: Doğalgaz faturasını katlıyor! Kontrol edin
Anahtar Kelimeler:
bal yumurta limon şeker su Lazer mısır unu tüy dökücü arpa cilt papaya yulaf ezmesi Göz mon posa

En Çok Okunan Haberler

Şelalenin altından paylaştı! Üzerine bir şey giymeden...

Şelalenin altından paylaştı! Üzerine bir şey giymeden...

Şaşkına çeviren an! Seyircinin verdiği cevap ekran başındakileri çıldırttı

Şaşkına çeviren an! Seyircinin verdiği cevap ekran başındakileri çıldırttı

Vazelinin bu kullanım alanları bilinmiyor! Faydaları şaşırtıyor

Vazelinin bu kullanım alanları bilinmiyor! Faydaları şaşırtıyor

Hazineyi yıllarca çöpe atmışız! Yumurta kabuklarının faydaları

Hazineyi yıllarca çöpe atmışız! Yumurta kabuklarının faydaları

Her zaman kazanmanın bir yolunu bulabilirsiniz

Her zaman kazanmanın bir yolunu bulabilirsiniz

Cildiniz hiç olmadığı kadar parlak ve genç gözükecek

Cildiniz hiç olmadığı kadar parlak ve genç gözükecek

İlginizi Çekebilir

Şimdiye kadar hep yanlış yapmışız: Kabuklarını soyunca...

Şimdiye kadar hep yanlış yapmışız: Kabuklarını soyunca...

Çok önemli bir nedeni var: Kaşıntı bir türlü durmuyorsa...

Çok önemli bir nedeni var: Kaşıntı bir türlü durmuyorsa...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Her zaman kazanmanın bir yolunu bulabilirsiniz

Her zaman kazanmanın bir yolunu bulabilirsiniz

Ölümcül etiket oyunu: Bu yağı sakın yemeklerde kullanmayın

Ölümcül etiket oyunu: Bu yağı sakın yemeklerde kullanmayın

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.