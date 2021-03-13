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Yüz yüze eğitim iptal mi olacak? Okullar kapanacak mı?

13.03.2021 17:31 | Son Güncelleme:
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Yüz yüze eğitim iptal mi olacak? Okullar kapanacak mı?

Normalleşme döneminin gelmesiyle ve risk haritasında yapılan güncellemelerle birlikte yüz yüze eğitimde yapılan değişiklikler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimin 1 Mart'ta kademeli olarak başlayacağını duyurmuştu.

Yüz yüze eğitimde yapılan yeni güncellemeler binlerce öğrencinin ve velinin gündeminde. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimin 1 Mart'ta kademeli olarak başlayacağını açıklamıştı. Okulların açılması ve sınavlar için de aynı şekilde 1 Mart tarihi işaret edilmişti.

YÜZ YÜZE EĞİTİM İPTAL Mİ OLACAK? OKULLAR KAPANACAK MI?

Koronavirüs pandemisinin önlenmesi amacıyla liselerde ilk dönem yapılamayan yüz yüze sınavlar, 8 Mart tarihinden itibaren gerçekleştirilmeye başlanacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1 Mart Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yapılacan değerlendirmeler sonrasında valilik il hıfzıssıhha kurullarınca "yerinde karar" uygulaması ile birlikte eğitim öğretim faaliyetlerine devam edileceği açıklanmıştı. Alınan yeni karara bağlı olarak, okulların açılmayacağı vaka sayılarının yoğun olduğu ve yüksek risk içeren illerde ise liselerdeki yüz yüze sınavlar ertelenecek.

Bakan Selçuk okulların ve sınavların iptal olup olmamasıyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

"İlk günden beri bir şekilde turladım Türkiye'yi ve okul okul gezme fırsatım oldu. Bizzat görerek gözlem yapma fırsatım oluyor. Şehirleri dolaşmadığımız zaman bazen uzaktan gelen bilgileri çok iyi süzemiyoruz. Çocuklarda da zıplama hissiyatı var. O kadar mutlular ve gözleri parıldıyor ki okulu çok özlemişler. Bugün de Ankara'da bir ortaokula gittim. Çocuklar ortaokulda gerçekten bahçede zıplıyorlar. Öğretmen odasına gittiğimde sürekli teşekkür alıyorum öğretmenlerden. İlk-ortaokullarda yüzde 80'in üzerinde katılım var. İlk haftayı çok olumlu geçirdiğimizi gördüm."

Selçuk, ara tatille ilgili olan sorular için ise "Öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." şeklinde konuşmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) yüz yüze eğitim

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