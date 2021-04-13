Yüz yüze eğitim iptal mi oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

13 Nisan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamanın ardından binlerce öğrenci uzaktan eğitime geri mi dönüldü? sorusuna yanıt aramaya başladı. Ramazan ayı boyunca uygulanacak olan koronavirüs tedbirleri kapsamında Erdoğan, okulların akıbetini de açıkladı. Peki, yüz yüze eğitim iptal mi oldu? Uzaktan eğitime geri mi dönüldü? İşte, ayrıntılar...

YÜZ YÜZE EĞİTİM İPTAL Mİ OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamaya göre; eğitimde sınav sürecinde olan 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışında ki tüm kademeler uzaktan eğitime geri döndü.

Alınan diğer güncel koronavirüs tedbirleri ise şöyle:

-Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sürerken, hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması saatleri akşam 19:00 sabah 05.00 olarak değişti.

-Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahate izin verilmeyecek.

-65 yaş üstü 18 yaş atı toplu taşıma sınırlaması yeniden getirildi.

-Kafe, kıraathane, çay bahçesi, benzeri mekanlar faaliyetlerine bayram sonrasına kadar ara verecek.

-Lokanta ve benzeri işletmeler ramazan boyunca paket sistemine geçecek.

-Kına, düğün, genel kurul gibi bütün toplantılar bayram sonrasına kadar ertelendi.

-Oteller sadece kendi müşterileriyle hizmet sürdürecek.

-Konaklama tesisleriyle, evlerde toplu iftar ve benzeri organizasyonlar gerçekleştiremeyecek.

-Uygulama 14 Nisan akşam saati ile başlayacaktır.

