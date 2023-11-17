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  4. 'Yüzde 99 CHP'deyim" demişti! Tanju Özcan yine Kılıçdaroğlu'na takıldı, Özel aldığı kararı canlı yayında açıkladı: Dikkat çeken Muharrem İnce yorumu

'Yüzde 99 CHP'deyim" demişti! Tanju Özcan yine Kılıçdaroğlu'na takıldı, Özel aldığı kararı canlı yayında açıkladı: Dikkat çeken Muharrem İnce yorumu

17.11.2023 12:07 | Son Güncelleme:
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CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu döneminde Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, partiden ihraç edilmişti. CHP'deki kurultay sonrası Özgür Özel, genel başkan seçilmiş ve partiden ayrılanlar için 'Geri dönün' çağrısı yapmıştı. Özcan'dan ise "Yüzde 99 CHP'deyim" açıklaması gelmişti. Katıldığı canlı yayında konuşan Özel, Özcan'ın geri dönmesiyle ilgili yaptığı açıklamada aldığı kararı duyurdu. Ayrıca, Özel, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrrem İnce ile ilgili de açıklama yaptı.

'Yüzde 99 CHP'deyim" demişti! Tanju Özcan yine Kılıçdaroğlu'na takıldı, Özel aldığı kararı canlı yayında açıkladı: Dikkat çeken Muharrem İnce yorumu

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı yaptığı dönemde partiden ihraç edilmişti. Genel seçimlerinin ardından Kasım ayında CHP'de yapılan kurultayda CHP Genel Başkanlığı'na Özgür Özel seçilmişti. Özel yaptığı açıklamada partiden ayrılanları geri çağırmıştı.

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"YÜZDE 99 CHP'DEYİM" DEMİŞTİ

Konuyla ilgili açıklama yapan Tanju Özcan şunları ifade etmişti:

“Sayın genel başkanımızla görüştük. Biliyorsunuz, Sayın Kılıçdaroğlu görevde kaldığı sürece Cumhuriyet Halk Partisi'ne davet edilsem de dönmeyeceğimi söylemiştim. Çünkü derin fikir ayrılıklarımız vardı. Yeni genel başkanımızla birlikte bir değişim oldu Cumhuriyet Halk Partisi'nde. O yüzden ben de talep edilmesi halinde veya ‘buyur gel’ denilmesi halinde döneceğimi ifade etmiştim. Dün itibarıyla il başkanımıza dönüş ilgili dilekçemi verdim. O da genel merkeze götürdü. Yani şu anda ben tüzüğün aradığı şekilde talep ettim geri dönmeyi. Zannediyorum parti meclisine sevk edilecek önümüzdeki hafta. Orada da bir oylama yapılacak. Dönüşümüz için karar verirse parti meclisimiz. Sadece genel başkanımızın isteğiyle olmuyor. Geri dönüşümün önünde bir engel görünmüyor. Yani artık yüzde 99 itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri döneceğim diyebilirim.”

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ÖZCAN'A KILIÇDAROĞLU ENGELİ

CHP’den ihraç edilen Tanju Özcan’ın tekrardan CHP’ye dönmesi için Genel Başkan Özgür Özel, önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na danışacağını açıkladı.

MUHARREM İNCE YORUMU

Özel, Muharrem İnce ile ilgili ise şunları ifade etti:

"Muharrem İnce başka bir partinin genel başkanı. Onun için bir şey söylemem doğru olmaz. Kendisinin seçimlerde lider olmak gibi bir hayali hedefi var."

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