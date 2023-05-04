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Yüzdeki kırışıklıkları bir gecede geçiriyor! Sadece üç malzemeyle hazırlanan yaşlanma karşıtı maske tarifi

04.05.2023 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zaman içerisinde yüzde meydana gelen kırışıklar yaşımızı ele verebiliyor. Yüzdeki kırışıklıkları geçirmek için tek yöntemin botoks olduğu düşünülse de evde hazırlanan doğal maske tarifleri de yaşlanma karşıtı etkiler yaratabiliyor. Her evde bulunan malzemelerle yüzündeki kırışıklıklara veda edebilirsiniz.

Yüzdeki kırışıklıkları bir gecede geçiriyor! Sadece üç malzemeyle hazırlanan yaşlanma karşıtı maske tarifi

Yüzdeki kırışıklıkların oluşturduğu çizgiler olduğumuzdan daha yaşlı görünmemize neden olabiliyor. TikTok'ta popüler hale gelen botoks etkili maske tarifleri cilt bakımı için sihirler yaratabiliyor. Cildinize uygun nemlendirici kullanmak, güneş kremi ve retinol kullanımları ile daha genç gözükmeniz mümkün olabiliyor.

Evde hazırlanan bütçe dostu cilt maskesi ile yüzünüzdeki kırışıkların görünümünü azaltabilirsiniz. Cilt bakımında kullanılan muz sayesinde cildinizde istediğiniz doğal gerginliğe kavuşabilirsiniz.

BOTOKS ETKİLİ MASKE TARİFİ

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Malzemeler

  • 1 adet orta boy muz
  • 2 yemek kaşığı bal
  • 1/4 fincan sade yoğurt

Yapılışı

Yukarıdaki malzemelerin hepsini bir kase içerisine alın ve püre kıvamına gelene kadar ezerek çırpın. Daha sonra cildinize sürün ve yaklaşık olarak 20 dakika cildinizde bekletin. Uygulamayı haftada 2 kere uygulayabilirsiniz.

MUZ MASKESİ FAYDALARI

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Muz maskesi , yüz bölgesine uygulandığında aynı botoks etkisi yapar. Hem cildi nemlendirir hemde yumuşaklık verirken cildi gerginleştirir. Muz içerisinde bulunan vitaminler sayesinde ise cildin yaşlanmasını ve kırışmasını geciktirir.


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