HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yüzerken fark ettiler! Panikle sudan çıkmaya çalıştılar... 10 metrekareye 1 tane düşüyor

Yüzerken fark ettiler! Panikle sudan çıkmaya çalıştılar... 10 metrekareye 1 tane düşüyor

08.04.2024 10:29
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da kıyıya yakın sularda yoğun görülen denizanaları, denize girenlere zor anlar yaşattı. Kulaç atarken önündeki denizanasını fark edenlerden biri kısa süreli panik yaşadı. Tedirgin olanların bazıları da yüzerek denizanasının bulunduğu bölgeden uzaklaşıp, kıyıda güneşlendi.

Yüzerken fark ettiler! Panikle sudan çıkmaya çalıştılar... 10 metrekareye 1 tane düşüyor

Antalya Körfezi'nde son haftalarda sürüler halinde görülen denizanaları, akıntıyla kıyılara kadar ulaştı. Konyaaltı Sahili'nde sıklıkla rastlanan denizanaları denize girenlere zor anlar yaşattı. Kıyıya yakın yerlerde kulaç atanlar, aniden gördükleri denizanaları nedeniyle kısa süreli tedirginlik yaşayıp, sonrasında denizden çıktı ya da farklı alanlarda yüzmeye devam etti. Sahile yakın yerdeki kayalıklardan suya atlayanlar ise denizanalarının bulunduğu bölgede yüzmemeyi tercih etti. Denize atladıktan sonra denizanasını fark edenler de panikle sudan çıkmaya çalıştı.

-ANTALYA-SAHILLERINDE-DENIZANASI-TEDIR_37640 (1)

Sahilde vakit geçirenler ise dalgaların kıyıya vurduğu alandaki denizanalarını izlemeyi tercih etti. Bazıları denize girmek yerine sahilde güneşlendi. Denizanaları amatör olta balıkçılarına da zorluk çıkardı. Balıkçıların oltasına ya da ağlara takılan denizanaları av malzemelerine zarar verdi. Lara bölgesindeki sahillerde işletmeciler sahildeki denizanasını toplatıp traktör kasasında taşıdı.

-ANTALYA-SAHILLERINDE-DENIZANASI-TEDIR_37640 (2)

HAZİRAN AYINA KADAR DEVAM EDECEK

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, kıyıya yakın sularda sürüler halinde görülen denizanalarının akıntıyla İsrail, Mısır, Lübnan ve Suriye üzerinden İskenderun Körfezi'ne, ardından Antalya Körfezi'nden batıya yolculuk yaptığını belirtti. Bilimsel adı Rhopilema Nomadica olan Kızıldeniz göçmeni denizanasının sürüler halinde yolculuğunun her yıl gerçekleşen bir durum olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Gökoğlu, haziran ayının ilk haftasına doğru denizanası geçişinin tamamlanacağını söyledi.

-ANTALYA-SAHILLERINDE-DENIZANASI-TEDIR_37640 (3)

10 METREKAREYE 1 DENİZANASI

Antalya Körfezi'nde araştırma yaptıklarına değinen Prof. Dr. Gökoğlu, körfezde her 10 metrekareye bir denizanası gözlemlediklerini kaydetti. Şemsiye çapı 68 santimetre, ağırlığı 10 kilograma ulaşan denizanalarının varlığından bahseden Prof. Dr. Gökoğlu, inceledikleri denizanalarında parazitler tespit ettiklerini, denizanası yoğunluğunun çok fazla olduğunu söyledi.

-ANTALYA-SAHILLERINDE-DENIZANASI-TEDIR_37640 (4)

TRAL BALIĞINA YUVA OLDUĞU ANLAR KAMERADA

Denizanasının şemsiyesinin içerisinde Kızıldeniz göçmeni tral balıklarının yavrularına rastladıklarını anlatan Prof. Dr. Gökoğlu, araştırma amaçlı gerçekleştirdikleri dalışta o anları görüntülediklerini söyledi. Tral balıklarının denizanasının içerisini sığınak olarak kullandığını ifade eden Prof. Dr. Gökoğlu, bu tür balıkların denizanası ile yolculuk yapıp popülasyonunun farklı yerlere dağılmasına olanak sağladığından bahsetti.

-ANTALYA-SAHILLERINDE-DENIZANASI-TEDIR_37640 (5)

FAYDASINDAN ÇOK ZARARI VAR

Denizanalarının ekosisteme faydası ve zararını anlatan Prof. Dr. Gökoğlu, "İçerisine yavruyken giren tral balıklarını koruyup, büyüyüp ekosisteme yayılmasında fayda var. Denizdeki atıkları besin olarak kullanıyor. Olumsuz etkileri ise balık larva ve yumurtalarına zarar veriyor. Balıkçılara büyük zararı var. Balıkçılar ağ atmıyor. Denizanası nedeniyle yırtılmalar oluyor" diye konuştu.

Denize girenlere de uyarıda bulunan Prof. Dr. Gökoğlu, "İnsanlar denizanalarına yaklaşmasın. Vücuda temas ettiğinde yanma, kızarma, su toplama ve kaşıntı gibi etkiler yapıyor. Özellikle toksinine karşı alerjisi olanlara karşı daha büyük risk oluşturuyor" dedi. (DHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
BAYRAM NAMAZI SAATİ 2024: Bayram namazı saat kaçta kılınacak?BAYRAM NAMAZI SAATİ 2024: Bayram namazı saat kaçta kılınacak?
İYİ Parti'de Akşener dönemi sona erdiİYİ Parti'de Akşener dönemi sona erdi
Bayramda tatile gidenler dikkat! İstanbul, Ankara, İzmir için de uyarı varBayramda tatile gidenler dikkat! İstanbul, Ankara, İzmir için de uyarı var
Anahtar Kelimeler:
antalya denizanası
En Çok Okunan Haberler
Kendisinden 25 yaş küçük model aşk yaşadıklarını itiraf etti! "Biz kötü bir şey yapmadık"

Kendisinden 25 yaş küçük model aşk yaşadıklarını itiraf etti! "Biz kötü bir şey yapmadık"

Rasim Ozan ile Ahmet Çakar Beyaz Futbol'da birbirine girdi!

Rasim Ozan ile Ahmet Çakar Beyaz Futbol'da birbirine girdi!

Türk doktoru gizli kameraya aldılar! Avrupa'da 9 bin, Türkiye'de 5 bin sterlin: Odada çamaşırını indirip kalçasını elledi

Türk doktoru gizli kameraya aldılar! Avrupa'da 9 bin, Türkiye'de 5 bin sterlin: Odada çamaşırını indirip kalçasını elledi

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: Siyasi geleceği için endişelenmeli!

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: Siyasi geleceği için endişelenmeli!

Mazbata töreninde kafa atıp burnunu kırdı! Görüntüsü ortaya çıktı

Mazbata töreninde kafa atıp burnunu kırdı! Görüntüsü ortaya çıktı

İğrenç olay denetimde ortaya çıktı! 4 lokantada tespit edildi: 'İsimlerini açıklayarak ifşa edeceğiz'

İğrenç olay denetimde ortaya çıktı! 4 lokantada tespit edildi: 'İsimlerini açıklayarak ifşa edeceğiz'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

En gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

En gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Çok satanlarda zirvede! Columbia'nın en sevilen ayakkabısını sizin için inceledik

Çok satanlarda zirvede! Columbia'nın en sevilen ayakkabısını sizin için inceledik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.