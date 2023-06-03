Yüzlerce ambulans sevk edildi... Hindistan'daki faciada bilanço ağırlaşıyor! 288 ölü, 900'den fazla yaralı... 3 tren birbirine girdi

Hindistan’ın Orissa eyaletine bağlı Balasore’da bulunan Bahanaga İstasyonu yakınında 2 yolcu treni ile 1 yük treninin karıştığı kazanın bilançosu ağırlaşıyor. Yerel yetkililerden yapılan açıklamada, kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 288’e yükseldiği, 900’den fazla kişinin de yaralandığı bildirildi.

1 GÜNLÜK YAS

Kazada bazı vagonlar raydan çıkarken, olay yerine 200’den fazla ambulans sevk edildiği, 300’den fazla görevliyle kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı. Ayrıca Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin bugün Odisha’ya giderek kaza mahallinde incelemelerde bulunacağı, ardından yaralıların tedavi altına alındığı hastaneyi ziyaret edeceği aktarıldı.

Can kayıpları nedeniyle eyalette 1 gün süreyle yas ilan edildi.

SON YILDA MEYDANA GELEN 'EN BÜYÜK TREN KAZASI'

Hint yerel basınına göre, ülkede son 20 yılda meydana gelen "en büyük tren kazası" olarak nitelendirilen trajik olayda hayatını kaybedenlerin sayısının yükselmesinden endişe ediliyor. Kurtarma çalışmalarına yerel halk da destek veriyor. Kaza nedeniyle çok sayıda tren seferi iptal edildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Trenlerden birinin Bangalore kentinden Batı Bengal eyaletine giden Howrah Superfast Express treni, diğerinin ise Batı Bengal’in başkenti Kalküta’dan Chennai şehrine giden Coromandel Express treni olduğu belirtildi. Odisha eyaletinin üst düzey yetkililerinden Pradeep Jena bir yük treninin de karıştığını belirtirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Yetkililer, kazaya karışan yolcu trenlerinin, Coromandel Express ve Yashwatpur-Howrah Ekspress’e ait olduğu bilgisini paylaşırken Shalimar Tren İstasyonu'ndan hareket eden Coromandel Express'e ait yolcu treninin, Chennai Central Tren İstasyonu'na doğru seyir halinde olduğu kaydedildi.

"KAN BAĞIŞINDA BULUNAN TÜM GÖNÜLLÜLERE MİNNETTARIM"

Orissa eyaletinin üst düzey yetkililerinden Pradeep Jena, bölgeye 200 ambulans, 50 otobüs, 45 mobil klinik ve 1200'ü aşkın polis ve kurtarma ekibinin sevk edildiğini söyleyip "Kan bağışında bulunan tüm gönüllülere minnettarım. Takviye olarak doktorlar, ambulanslar, otobüsler göndermeye çalışıyoruz." dedi. Jena, kurtarma faaliyetlerine odaklandıklarını ve kazanın sebebinin araştırıldığını belirtti.

Hindistan Cumhurbaşkanı Draupadi Murmu, Twitter paylaşımında, "talihsiz kaza" nedeniyle derin üzüntü duyduğunu ve yakınlarını kaybeden ailelerin acısını paylaştığını belirtti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi de kazaya ilişkin Demir Yolu Bakanı ile görüştüğünü ve kazadan etkilenenlere gerekli tüm desteğin verilmeye çalışıldığını ifade etti. Modi, yakınlarını kaybeden ailelere başlığı, yaralılara şifa diledi. (İHA/AA)



