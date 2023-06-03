HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Yüzlerce ambulans sevk edildi... Hindistan'daki faciada bilanço ağırlaşıyor! 288 ölü, 900'den fazla yaralı... 3 tren birbirine girdi

Yüzlerce ambulans sevk edildi... Hindistan'daki faciada bilanço ağırlaşıyor! 288 ölü, 900'den fazla yaralı... 3 tren birbirine girdi

03.06.2023 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan’ın Orissa eyaletinde üç trenin karıştığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 288’e yükseldi, 900’den fazla kişi de yaralandı. Can kayıpları nedeniyle eyalette 1 günlük yas ilan edildi. Kazanın ardından olay yerine 200'den fazla ambulansın sevk edildiği aktarılırken 300'den fazla görevliyle kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Yüzlerce ambulans sevk edildi... Hindistan'daki faciada bilanço ağırlaşıyor! 288 ölü, 900'den fazla yaralı... 3 tren birbirine girdi

Hindistan’ın Orissa eyaletine bağlı Balasore’da bulunan Bahanaga İstasyonu yakınında 2 yolcu treni ile 1 yük treninin karıştığı kazanın bilançosu ağırlaşıyor. Yerel yetkililerden yapılan açıklamada, kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 288’e yükseldiği, 900’den fazla kişinin de yaralandığı bildirildi.

5a323ec9-651f-4467-8eca-0453dec376ab

1 GÜNLÜK YAS

Kazada bazı vagonlar raydan çıkarken, olay yerine 200’den fazla ambulans sevk edildiği, 300’den fazla görevliyle kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı. Ayrıca Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin bugün Odisha’ya giderek kaza mahallinde incelemelerde bulunacağı, ardından yaralıların tedavi altına alındığı hastaneyi ziyaret edeceği aktarıldı.

41e6c632-9507-4153-bf2d-4f424b85cecf

Can kayıpları nedeniyle eyalette 1 gün süreyle yas ilan edildi.

092fb441-3512-450f-aff8-8d27f650c776

SON YILDA MEYDANA GELEN 'EN BÜYÜK TREN KAZASI'

Hint yerel basınına göre, ülkede son 20 yılda meydana gelen "en büyük tren kazası" olarak nitelendirilen trajik olayda hayatını kaybedenlerin sayısının yükselmesinden endişe ediliyor. Kurtarma çalışmalarına yerel halk da destek veriyor. Kaza nedeniyle çok sayıda tren seferi iptal edildi.

f5cf1eca-f92c-495b-990f-f50ac26d6ed0

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Trenlerden birinin Bangalore kentinden Batı Bengal eyaletine giden Howrah Superfast Express treni, diğerinin ise Batı Bengal’in başkenti Kalküta’dan Chennai şehrine giden Coromandel Express treni olduğu belirtildi. Odisha eyaletinin üst düzey yetkililerinden Pradeep Jena bir yük treninin de karıştığını belirtirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

e7b19e2c-1f5e-47d2-9a5c-3cfeccdf44b5

Yetkililer, kazaya karışan yolcu trenlerinin, Coromandel Express ve Yashwatpur-Howrah Ekspress’e ait olduğu bilgisini paylaşırken Shalimar Tren İstasyonu'ndan hareket eden Coromandel Express'e ait yolcu treninin, Chennai Central Tren İstasyonu'na doğru seyir halinde olduğu kaydedildi.

bc9d8271-d619-4d37-9f8d-0122968d4f38

"KAN BAĞIŞINDA BULUNAN TÜM GÖNÜLLÜLERE MİNNETTARIM"

Orissa eyaletinin üst düzey yetkililerinden Pradeep Jena, bölgeye 200 ambulans, 50 otobüs, 45 mobil klinik ve 1200'ü aşkın polis ve kurtarma ekibinin sevk edildiğini söyleyip "Kan bağışında bulunan tüm gönüllülere minnettarım. Takviye olarak doktorlar, ambulanslar, otobüsler göndermeye çalışıyoruz." dedi. Jena, kurtarma faaliyetlerine odaklandıklarını ve kazanın sebebinin araştırıldığını belirtti.

b6bee043-fe4d-4cae-935d-dd73cd211f5a

Hindistan Cumhurbaşkanı Draupadi Murmu, Twitter paylaşımında, "talihsiz kaza" nedeniyle derin üzüntü duyduğunu ve yakınlarını kaybeden ailelerin acısını paylaştığını belirtti.

288399a4-7e1f-491d-89f2-898b15144ae9

Hindistan Başbakanı Narendra Modi de kazaya ilişkin Demir Yolu Bakanı ile görüştüğünü ve kazadan etkilenenlere gerekli tüm desteğin verilmeye çalışıldığını ifade etti. Modi, yakınlarını kaybeden ailelere başlığı, yaralılara şifa diledi. (İHA/AA)

696c23ea-c5dd-41fd-8c4a-f3ae4ad63786

Hindistan'da feci tren kazası: 207 kişi hayatını kaybetti Hindistan'da feci tren kazası: 207 kişi hayatını kaybetti

40871a5f-d6d4-49bb-b62d-aa3d41c98719


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nükleer silah açıklaması! "Caydırmak için..."Nükleer silah açıklaması! "Caydırmak için..."
Osman Gökçek uyarı alınca yemin metnini ikinci kez okudu!Osman Gökçek uyarı alınca yemin metnini ikinci kez okudu!
'Hayatımda böyle şey görmedim' diyerek ilk kez anlattı!'Hayatımda böyle şey görmedim' diyerek ilk kez anlattı!
Anahtar Kelimeler:
Hindistan tren Tren kazası

En Çok Okunan Haberler

Şimşek'in ardından Hafize Gaye Erkan'ın ismi konuşuluyor! Tarihe geçecek

Şimşek'in ardından Hafize Gaye Erkan'ın ismi konuşuluyor! Tarihe geçecek

Konut, arsa ve otomobil alacaklar dikkat! Yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor, artık....

Konut, arsa ve otomobil alacaklar dikkat! Yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor, artık....

Erdoğan'dan partililere Beylikdüzü sitemi: Halledemediniz

Erdoğan'dan partililere Beylikdüzü sitemi: Halledemediniz

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan istifa çağrıları sonrası yeni açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan istifa çağrıları sonrası yeni açıklama

Hakan Fidan, İbrahim Kalın, Mehmet Şimşek... O isimlere dair çarpıcı kulis

Hakan Fidan, İbrahim Kalın, Mehmet Şimşek... O isimlere dair çarpıcı kulis

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a o sözü hatırlatıldı!

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a o sözü hatırlatıldı!

İlginizi Çekebilir

5 yaşındaki oğlunu öldürdü! Vücudunu parçalayıp yemek yaptı

5 yaşındaki oğlunu öldürdü! Vücudunu parçalayıp yemek yaptı

Cinsiyet değiştirmişti! Neslihan Doğrusöz estetik yaptırıp paylaştı

Cinsiyet değiştirmişti! Neslihan Doğrusöz estetik yaptırıp paylaştı

Altınyıldız'dan İpekyol'a stilinize yeni bir soluk getirecek markaların ürünlerinde indirim

Altınyıldız'dan İpekyol'a stilinize yeni bir soluk getirecek markaların ürünlerinde indirim

Canlı yayında şişe şişe içti! Saatler sonra öldü

Canlı yayında şişe şişe içti! Saatler sonra öldü

Putin’in annesi olduğu iddia edilmişti! Hayatını kaybettiği açıklandı

Putin’in annesi olduğu iddia edilmişti! Hayatını kaybettiği açıklandı

Ayaklarınızı şımartın! Adidas'ın Cetra modeli indirimde, kaçırmayın

Ayaklarınızı şımartın! Adidas'ın Cetra modeli indirimde, kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.