Yüzlerce balık öldü! Bölge halkı isyan etti: Sebebi...

Edirne'de, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne (DSİ) ait olan ve işletmesi Abdurrahman Mahallesi Sulama Kooperatifi'ne devredilen sulama kanalı, çeltik tarlalarının sulama sezonunun bitmesiyle kurumaya terk edildi. Meriç'ten daha önce pompalanan sularla kanala gelen balıklar da ölüm tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Son günlerde kanalda yüzlerde balık ölümü yaşandı. Uzmanlar, balıkların suyun az olması ve oksijensiz kalmaları nedeniyle öldüğünü söyledi. Bölge halkı, balıkların ölmesiyle çevreye de kötü koku yayıldığını belirtip, yetkililerden önlem alınmasını istedi.

'HER SENE BU OLAY OLUYOR NE YAZIK Kİ'

Bölge esnafından Utku Eryılmaz, kanalda halen can çekişen balıklar olduğunu, görüntünün üzücü olduğunu söyledi. Eryılmaz, "Balıklara gerçekten çok yazık. Halen can çekişen balıklar var, bu şekilde olmaması gerekiyordu. Her sene bu olay oluyor ne yazık ki. Hayvanlar burada ziyan olup gidiyorlar. Çeltikleri sulamak için buradan suları çekiyorlar, tekrar geri salmadıkları zaman bu hayvanlar da burada susuzluktan ölüyor. Buraya süzgeç gibi bir şey koyulsa ve keşke bu hayvanlar ölmese" diye konuştu.

'BURADA CAN ÇEKİŞEN HAYVANLARA YAZIK'

Bölgede oturan Sultan Sezer de oluşan görüntüden üzüntü duyduklarını söyleyip, kanaldan yayılan konunun da rahatsız edici olduğunu ifade etti. Sezer, "Hiç hoş bir görüntü değil. Ben buraya yakın bir yerde oturuyorum hem görüntüsü kötü hem de kokusu kötü. Burada can çekişen hayvanlara yazık, çok çirkin bir görüntü. Hem balıklar için üzülüyorum hem de oluşan görüntüye üzülüyorum" dedi. (DHA)