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  4. Yüzlerce kişi yaralandı! Türkiye sınırındaki deprem korkuttu: İran herkes uyurken sallandı

Yüzlerce kişi yaralandı! Türkiye sınırındaki deprem korkuttu: İran herkes uyurken sallandı

05.10.2022 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran'ın batısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde en az 276 kişinin yaralandığı belirtildi. Bölgeden gelen fotoğraflar da depremin verdiği hasarı ortaya koydu.

Yüzlerce kişi yaralandı! Türkiye sınırındaki deprem korkuttu: İran herkes uyurken sallandı

İran devlet televizyonuna göre, yerel saatle 03.51'de, merkez üssü Hoy kenti olan 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin çevredeki kentlerde de hissedildiği belirtildi.

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YÜZLERCE KİŞİ YARALANDI

Depremde ilk belirlemelere göre, 276 kişinin yaralandığı, yaklaşık 200 binada küçük çaplı hasar meydana geldiği kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), merkez üssünün Van'ın Başkale ilçesine yaklaşık 62 kilometre mesafede olduğu tespit edilen depremin 5,6 büyüklüğünde olduğunu açıklamıştı.

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TÜRKİYE'DE DE PANİK YARATTI

Sosyal medya üzerinden, sarsıntının Van ve Hakkari'den de hissedildiği bildirilmişti.

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
deprem İran
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