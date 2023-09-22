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  4. Yüzlerce kişiye mezar olan Rönesans Rezidans'ın mühendislerinden biri tutuklandı!

Yüzlerce kişiye mezar olan Rönesans Rezidans'ın mühendislerinden biri tutuklandı!

22.09.2023 21:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da, 'Cennetten bir köşe' sloganıyla sattığı 12 katlı Rönesans Rezidans 6 Şubat'ta yerle bir olmuş, 1000 dolayında kişi hayatını kaybetmişti. Rönesas Rezidans'ın mühendislerinden E.D. (47), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yüzlerce kişiye mezar olan Rönesans Rezidans'ın mühendislerinden biri tutuklandı!

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da, Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde 2013'te tamamlanıp, 'Cennetten bir köşe' sloganıyla daireleri satılan, 12 katlı Rönesans Rezidans da yerle bir oldu. Toplam 250 daireden oluşan rezidansta 1000 dolayında kişi hayatını kaybetmişti. Hataysporlu futbolcu Christian Atsu, milli hentbolcu Cemal Kütahya ile oğlunun da yaşamını yitirdiği rezidansın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, İstanbul Havalimanı'nda 10 Şubat günü yakalanıp, tutuklandı.

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Rezidansın yapı denetim sorumlusu Ali Onur Çinçinoğlu ise 21 Mart'ta tutuklandı. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosunca, depremlerde yıkılan binalardaki ölüm ve yaralanmalarla ilgili kusurları tespit edilenlere yönelik soruşturma kapsamında rezidansın mühendislerinden E.D. hakkında önceki gün yakalama kararı çıkarıldı.

Gözaltına alınan şüpheli, sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. (DHA)


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deprem Hatay

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