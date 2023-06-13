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  4. Yüzlerce polis katıldı! İzmir'de helikopter destekli uyuşturucu operasyonu: 45 gözaltı

Yüzlerce polis katıldı! İzmir'de helikopter destekli uyuşturucu operasyonu: 45 gözaltı

13.06.2023 23:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de, uyuşturucu madde ticaretine yönelik 5 aydır süren teknik ve fiziki takibin ardından merkez ve 5 ilçede eş zamanlı operasyon yapıldı. 500'den fazla polisin katıldığı nefes kesen operasyonda çok sayıda uyuşturucu hap, yaklaşık 50 kilo esrar ve skunk maddesi ele geçirildi, 45 şüpheli gözaltına alındı.

Yüzlerce polis katıldı! İzmir'de helikopter destekli uyuşturucu operasyonu: 45 gözaltı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ile Torbalı, Bayındır, Tire, Kiraz ve Menderes ilçelerinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyon başlattı. Ekipler, 5 ay boyunca belirlenen adresleri ve şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı.

POLİS HELİKOPTERİ DESTEK VERDİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat sonrasında operasyon için harekete geçildi. Kent merkezi ve 5 ilçede 150 ekip, 5 özel harekat ekibi olmak üzere 500 personel,1 helikopter ve 8 narkotik köpeğinin katılımı ile eş zamanlı operasyon yapıldı.

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Önceden belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 45 şüpheli yakalanırken, yapılan aramada 49 kilo 750 gram esrar ve skunk maddesi, 4 bin 15 sentetik ecza maddesi, 500 ectasy olarak bilinen uyuşturucu hap, 3 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ve 15 fişek ele geçirildi.

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Ayrıca, çeşitli türlerden kullanıma hazır edilmiş uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere imha edilmek üzere el konulurken, sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler gözaltına alındı. (DHA)

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