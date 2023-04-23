Yüzüne yaptırdığı çil dövmesi TikTok'ta olay oldu! "Uyuzu varmış gibi görünüyor"

Dövme yaptırma kararı oldukça zor olurken yüze yapılan dövmeler büyük cesaret istiyor. Son yıllarda artış gösteren çil görünümü trendi ile birçok kişi makyajla veya kınayla çil yapıyor. Ancak çil görünümünün kalıcı olmasını isteyenler bu konuda en uygun yolun dövme olduğunu düşünüyor. Dövmeci Daisy, müşterisi Silje'ye yüzünü tamamen kaplayan çilleri yaparken çekilmiş bir videosunu TikTok'ta paylaştı.

DOĞAL ÇİLLERİNİ DÖVMEYLE ARTTIRDI

"Çalışmak zorunda olduğum tuval bu," diye söze başlayan Daisy, "Müvekkilimin çok cildi güzel ama gördüğünüz gibi yüz hatları çiller için yaratılmış. Burada birkaç doğal çili var ve ben bunları, muhteşem yoğun çillerin haritasını çıkarmak için bir atlama noktası olarak kullandım."

"Müşterilerim her zaman çillerinin nerede olmasını istediklerini seçebilirler."

RENGİN İYİLEŞTİKÇE OTURACAĞINI BELİRTTİ

Daisy, müşterisinin çil dövmelerini bitirdikten sonra Silje'nin nasıl göründüğünü gösterdi ve şunları söyledi: "İyileşme sırasında çok fazla yerleşiyorlar. Renk yaklaşık %50 oranında sakinleşecek ve iyileştiğinde cilt kırmızı olmayacak."

Videoyu izleyen bazı sosyal medya kullanıcıları bu görüntüyü beğenirken yapay çil görünümünü beğenmeyen kişi sayısı çok daha fazlaydı. Sosyal medya kullanıcıları " Döküntüye benziyor", "Neden onu böyle yok ettin?", Durdurulmanız gerekiyor", "Bu, uyuzu varmış gibi görünüyor." yorumlarını yaptı.



