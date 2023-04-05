KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Yüzünü tıraş etmek için bulduğu yöntem viral oldu! Eleştiri yağmuruna tutuldu

Yüzünü tıraş etmek için bulduğu yöntem viral oldu! Eleştiri yağmuruna tutuldu

05.04.2023 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadınlar yüzdeki istenmeyen tüylerden kurtulmak için ve ciltlerinin daha pürüzsüz görünmesi için çeşitli tıraş yöntemlerini tercih ediyorlar. Sosyal medyada giderek yayılan tıraş akımları tartışma yaratabiliyor. TikTok hesabında hayatını kolaylaştıran tıraş yöntemini gösteren bir kadın tartışmalara neden oldu.

Yüzünü tıraş etmek için bulduğu yöntem viral oldu! Eleştiri yağmuruna tutuldu

Yıllardır yüzdeki tüyleri tıraş etmenin bu tüyleri daha sık ve sert çıkartacağı düşünülüyordu. Ancak artan tıraş uygulamaları ile birlikte birçok kadın bu düşünceye karşı çıkarak yüz tüylerini almaya başladı. Kadınlar dermaplaning adı verilen uygulamanın yüzü daha pürüzsüz yaptığını ve makyajın cilde daha iyi oturmasını sağladığını paylaşıyor. Tıraş işlemini yaparken mutlaka cilde kayganlaştırıcı bir ürün kullanmak gerekiyor. Kadınlar yüz tıraşı için hangi ürünleri kullanacaklarını bilemiyor.

Ekran görüntüsü 2023-04-05 104429

TikTok'ta kendi yüz tıraşı rutinini paylaşan Hailey, yüzünü tıraş etmek için kuru şampuan kullandığını açıklayarak "Yüzünü tıraş etmek için kuru şampuan kullanmaya başladın ve bir daha geri dönmedin" dedi.

"EN İYİ HAYAT TÜYOSU!"

Ekran görüntüsü 2023-04-05 104738

Hailey, her şeyi denediğini ama hiçbir şeyin kuru şampuanı kadar işe yaramadığını söyleyerek bulduğu yöntem için "En iyi hayat tüyosu! Bu kuru şampuan esmerler için." dedi. “Tıraş kremini, losyonları, yağları, her şeyi denedim. Hiçbiri işe yaramadı ve nedense bu öyle değil. Bu yüzden kullanmaya devam edeceğim.”

KİMYASAL İÇERMEYEN KURU ŞAMPUAN ARIYOR

Ekran görüntüsü 2023-04-05 104652

"İçinde tüm bu kimyasalların bulunmadığı bir tane bulacağım. Ama bulana kadar, bunu kullanacağım. Benim ve cildim için işe yarayan şey bu. Kendime iyi bakarım. Bunu sadece yılda bir kez falan yaparım."

"HASSAS CİLDİM AĞRIYOR"

Ekran görüntüsü 2023-04-05 104714

Hailey'nin videosu viral oldu ve 5,9 milyondan fazla görüntülendi. Sosyal medya kullanıcıları, Hailey'nin en iyi yöntemi kullandığı konusunda hemfikir değildi.
Bir kullanıcı şöyle dedi: "Bunu izledikten sonra estetisyenlik lisansım şu anda bir nehir gibi ağlıyor ve hassas cildim ağrıyor." Bir diğeri, "Ya da sadece yağla, böylece cilt bariyerin yok olmaz ve tüm kimyasallardan ölmezsin."dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç görünmek için kaşını tıraş etme yöntemini gösterdiGenç görünmek için kaşını tıraş etme yöntemini gösterdi
İki vajinalı kadın cinsel hayatını anlattı! "Biri kocama diğeri..."İki vajinalı kadın cinsel hayatını anlattı! "Biri kocama diğeri..."
Tek malzemeyle dökülen saçlarınızı geri kazanınTek malzemeyle dökülen saçlarınızı geri kazanın
Anahtar Kelimeler:
tiktok kuru şampuan tıraş bıçağı eleştiri kadın tıraş tüyo viral yöntem alara eo

En Çok Okunan Haberler

Siyasette Cezmi Baskın sürprizi! TİP'e katıldı

Siyasette Cezmi Baskın sürprizi! TİP'e katıldı

72 kilo verip incecik oldu! Esin Gündoğdu'nun son halini rol arkadaşları bile tanıyamadı!

72 kilo verip incecik oldu! Esin Gündoğdu'nun son halini rol arkadaşları bile tanıyamadı!

En güzel kız tahmininiz karakter özelliklerinizi belirliyor

En güzel kız tahmininiz karakter özelliklerinizi belirliyor

Karıncaların kökünü kurutuyor! Bu karışım kesin çözüm

Karıncaların kökünü kurutuyor! Bu karışım kesin çözüm

Genç görünmek için kaşını tıraş etme yöntemini gösterdi

Genç görünmek için kaşını tıraş etme yöntemini gösterdi

Yüzünü tıraş etmek için bulduğu yöntem viral oldu!

Yüzünü tıraş etmek için bulduğu yöntem viral oldu!

İlginizi Çekebilir

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Bir gören bir daha baktı! İkizi kadar benziyor

Bir gören bir daha baktı! İkizi kadar benziyor

Şehirden uzakta keyifli bir tatil için ihtiyacınız olan kamp ekipmanlarında indirim

Şehirden uzakta keyifli bir tatil için ihtiyacınız olan kamp ekipmanlarında indirim

'Hoş geldiniz, güle güle' sözlerine tepki! 'Çakma...'

'Hoş geldiniz, güle güle' sözlerine tepki! 'Çakma...'

Ev sahibi 18 bin TL'yi beğenmeyince... Şoke eden dava

Ev sahibi 18 bin TL'yi beğenmeyince... Şoke eden dava

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.