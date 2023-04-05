Yüzünü tıraş etmek için bulduğu yöntem viral oldu! Eleştiri yağmuruna tutuldu

Yıllardır yüzdeki tüyleri tıraş etmenin bu tüyleri daha sık ve sert çıkartacağı düşünülüyordu. Ancak artan tıraş uygulamaları ile birlikte birçok kadın bu düşünceye karşı çıkarak yüz tüylerini almaya başladı. Kadınlar dermaplaning adı verilen uygulamanın yüzü daha pürüzsüz yaptığını ve makyajın cilde daha iyi oturmasını sağladığını paylaşıyor. Tıraş işlemini yaparken mutlaka cilde kayganlaştırıcı bir ürün kullanmak gerekiyor. Kadınlar yüz tıraşı için hangi ürünleri kullanacaklarını bilemiyor.

TikTok'ta kendi yüz tıraşı rutinini paylaşan Hailey, yüzünü tıraş etmek için kuru şampuan kullandığını açıklayarak "Yüzünü tıraş etmek için kuru şampuan kullanmaya başladın ve bir daha geri dönmedin" dedi.

"EN İYİ HAYAT TÜYOSU!"

Hailey, her şeyi denediğini ama hiçbir şeyin kuru şampuanı kadar işe yaramadığını söyleyerek bulduğu yöntem için "En iyi hayat tüyosu! Bu kuru şampuan esmerler için." dedi. “Tıraş kremini, losyonları, yağları, her şeyi denedim. Hiçbiri işe yaramadı ve nedense bu öyle değil. Bu yüzden kullanmaya devam edeceğim.”

KİMYASAL İÇERMEYEN KURU ŞAMPUAN ARIYOR

"İçinde tüm bu kimyasalların bulunmadığı bir tane bulacağım. Ama bulana kadar, bunu kullanacağım. Benim ve cildim için işe yarayan şey bu. Kendime iyi bakarım. Bunu sadece yılda bir kez falan yaparım."

"HASSAS CİLDİM AĞRIYOR"

Hailey'nin videosu viral oldu ve 5,9 milyondan fazla görüntülendi. Sosyal medya kullanıcıları, Hailey'nin en iyi yöntemi kullandığı konusunda hemfikir değildi.

Bir kullanıcı şöyle dedi: "Bunu izledikten sonra estetisyenlik lisansım şu anda bir nehir gibi ağlıyor ve hassas cildim ağrıyor." Bir diğeri, "Ya da sadece yağla, böylece cilt bariyerin yok olmaz ve tüm kimyasallardan ölmezsin."dedi.



