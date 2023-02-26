Yüzünüzdeki istenmeyen tüyleri kökten bitiriyor! Doğal yöntemle istenmeyen tüylerden kurtulmak için...

Mutfakta bulunan birçok gıda cilt ve saç bakımında sıklıkla kullanılıyor. Bu yiyeceklerin bilmediğimiz çok çeşitli etkileri bulunuyor. İstenmeyen tüylerden kurtulmayı sağlayan doğal bir karışım arayanlar yulaf kürünü deniyor. Evde hazırlanan bu kür istenmeyen tüylerden kurtulmayı sağlarken cilde nem veriyor ve doğal bir ışıltı sağlıyor.

İSTENMEYEN TÜYLERDEN KURTARAN DOĞAL KARIŞIM

Malzemeler

1/2 çay kaşığı Yulaf ezmesi

6-8 damla Limon suyu

1 yemek kaşığı Bal

Yapımı ve Uygulama