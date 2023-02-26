Yüzünüzdeki istenmeyen tüyleri kökten bitiriyor! Doğal yöntemle istenmeyen tüylerden kurtulmak için...

Mutfakta bulunan birçok gıda cilt ve saç bakımında sıklıkla kullanılıyor. Bu yiyeceklerin bilmediğimiz çok çeşitli etkileri bulunuyor. İstenmeyen tüylerden kurtulmayı sağlayan doğal bir karışım arayanlar yulaf kürünü deniyor. Evde hazırlanan bu kür istenmeyen tüylerden kurtulmayı sağlarken cilde nem veriyor ve doğal bir ışıltı sağlıyor.
İSTENMEYEN TÜYLERDEN KURTARAN DOĞAL KARIŞIM
Malzemeler
- 1/2 çay kaşığı Yulaf ezmesi
- 6-8 damla Limon suyu
- 1 yemek kaşığı Bal
Yapımı ve Uygulama
- Yulaf ezmesini toz haline gelinceye dek mutfak robotunda çekin. Limon ve balı ekleyerek krem kıvamına getirin. Scrubınız hazır.
- Tüm yüzünüze ancak özellikle istenmeyen tüylerin olduğu bölgelere yoğun olarak uygulayın. 15-20 dakika boyunca bekledikten sonra dairesel hareketlerle masaj yapar gibi yüzünüzü ovalayın. Ovalama işlemini istenmeyen tüylerin çıkış yönünün aksine doğru yapın.
- Sonra ılık su ile yüzünüzü yıkayın.