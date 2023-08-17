HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Zafer Partililerden ilginç çalışma! Kanlarını sürüp... Bayrağı Ümit Özdağ'a hediye ettiler

Zafer Partililerden ilginç çalışma! Kanlarını sürüp... Bayrağı Ümit Özdağ'a hediye ettiler

17.08.2023 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zafer Partililer, ilginç bir proje gerçekleştirdi. Sosyal medyada çok konuşulan projede; kurulan standa gelen vatandaşların parmak ucunu kanatıp sürdüğü kanlarla bayrak oluşturulmaya çalışıldı. Bu bayrak daha sonra Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a hediye edildi.

Zafer Partililerden ilginç çalışma! Kanlarını sürüp... Bayrağı Ümit Özdağ'a hediye ettiler

Zafer Partisi teşkilatları, “Rengini Asil Kanımdan Alan Bayrağımız” kampanyası ile ilginç bir çalışmaya imza attı. Kampanya kapsamında, kurulan stantlarda, vatandaşların parmaklarındaki kan damlaları ile Türk bayrağı oluşturulması hedeflendi.

Yapılan çalışma, Zafer Partisi’nin Çanakkale’de düzenlediği etkinlikte, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ’a hediye edildi.

ü2

Zafer Partisi İstanbul İl Başkanlığı, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“1. İstekli olanların isim ve irtibat numaraları ve sağlık durumları beyanlarına göre kayıt altına alınmıştır. Bulaşıcı hastalık ya da aktif hastalığı olduğunu belirtenler teşekkür edilerek hariç tutulmuşlardır (12 kişi).

  1. Parmak delme işlemi invaziv (kesici / delici) bir işlem olduğu için aydınlatılmış onam belgeleri imzalatılmıştır ve halen saklanmaktadır.

  2. Her bölgede görevlendirilmiş sağlık personeli standlarda bulundurulmuştur.

  3. İşlem steril, tek kullanımlık lanset ile yapılmıştır.

  4. Parmak delinmeden önce alkollü gazlı bez ile dezenfekte edilmiştir.

  5. Katılımcılara kumaşa temas etmeden sadece damlayı değdirmeleri anlatılmıştır.

7.İşlem sonrası delinen parmak ucu tekrar alkolle temizlenmiş ve bir süre kapalı durması için bantlanmıştır.

Her şeyden daha güvenilir bir veri olarak; kampanyanın bitişinden bugüne tam 7 gün geçmiş ve herhangi bir komplikasyon bildirilmemiştir.”


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Aday yaparak eliyor' diyerek Kılıçdaroğlu'na yüklendi'Aday yaparak eliyor' diyerek Kılıçdaroğlu'na yüklendi
Öldüren vantilatör! Daha 15 yaşındaydı...Öldüren vantilatör! Daha 15 yaşındaydı...
Camide skandal görüntüler! Diyanet inceleme başlattıCamide skandal görüntüler! Diyanet inceleme başlattı
Anahtar Kelimeler:
Ümit Özdağ Zafer Partisi

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sevgilisinin sosyal medya hareketleri Excel'de...

Sevgilisinin sosyal medya hareketleri Excel'de...

Hafif, rahat, tarz! Crocs modelleri Gülümseten Yaz İndirimleri kapsamında indirimde

Hafif, rahat, tarz! Crocs modelleri Gülümseten Yaz İndirimleri kapsamında indirimde

Türk sevgilisi tutuklandı! 50 yıldır ilk kez cinayet işlendi

Türk sevgilisi tutuklandı! 50 yıldır ilk kez cinayet işlendi

Defalarca boynuzlayıp havaya fırlattı! Anbean kamerada...

Defalarca boynuzlayıp havaya fırlattı! Anbean kamerada...

U.S. Polo Assn. çanta modellerinde %80 indirim! Bu fırsat kaçmaz

U.S. Polo Assn. çanta modellerinde %80 indirim! Bu fırsat kaçmaz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.