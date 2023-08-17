Zafer Partililerden ilginç çalışma! Kanlarını sürüp... Bayrağı Ümit Özdağ'a hediye ettiler

Zafer Partisi teşkilatları, “Rengini Asil Kanımdan Alan Bayrağımız” kampanyası ile ilginç bir çalışmaya imza attı. Kampanya kapsamında, kurulan stantlarda, vatandaşların parmaklarındaki kan damlaları ile Türk bayrağı oluşturulması hedeflendi.

Yapılan çalışma, Zafer Partisi’nin Çanakkale’de düzenlediği etkinlikte, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ’a hediye edildi.

Zafer Partisi İstanbul İl Başkanlığı, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“1. İstekli olanların isim ve irtibat numaraları ve sağlık durumları beyanlarına göre kayıt altına alınmıştır. Bulaşıcı hastalık ya da aktif hastalığı olduğunu belirtenler teşekkür edilerek hariç tutulmuşlardır (12 kişi).

Parmak delme işlemi invaziv (kesici / delici) bir işlem olduğu için aydınlatılmış onam belgeleri imzalatılmıştır ve halen saklanmaktadır. Her bölgede görevlendirilmiş sağlık personeli standlarda bulundurulmuştur. İşlem steril, tek kullanımlık lanset ile yapılmıştır. Parmak delinmeden önce alkollü gazlı bez ile dezenfekte edilmiştir. Katılımcılara kumaşa temas etmeden sadece damlayı değdirmeleri anlatılmıştır.

7.İşlem sonrası delinen parmak ucu tekrar alkolle temizlenmiş ve bir süre kapalı durması için bantlanmıştır.

Her şeyden daha güvenilir bir veri olarak; kampanyanın bitişinden bugüne tam 7 gün geçmiş ve herhangi bir komplikasyon bildirilmemiştir.”



