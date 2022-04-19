Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na tepki! "2021'de Suriyelilere vatandaşlık vereceğiz diyordu"

Türk siyasetinde Suriyeli sığınmacılarla ilgili çıkışlarıyla öne çıkan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan yine çok konuşulacak bir açıklama geldi. Özdağ, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün grup toplantısında kullandığı "Suriyeli kardeşlerimizi onların can ve mal güvenliklerini de sağlayarak kendi iradeleriyle göndereceğiz. Suriye ile barışacağız, yollarını, köprülerini, okullarını yapacağız, fabrikalar açacağız. Onlar Türkiye'ye turist olarak gelecekler" sözlerini eleştirdi.

"HEPSİ GİDECEK"

Twitter hesabından Kılıçdaroğlu'nun bugünkü grup toplantısında Suriyeli sığınmacılarla ilgili konuştuğu kesitin videosunu paylaşan Özdağ, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Bu neyi gösteriyor? 2021’de "Suriyelilere vatandaşlık vereceğiz" diyen Kılıçdaroğlu’nun şimdi gönüllü gidenler için Suriye’de bizim paramızla ev/iş yeri yapacağını, gitmek istemeyenlerin kalacağını gösteriyor. Zafer Partisi ne diyor? Burası tatil köyü değil, vatan. Hepsi gidecek"

Ümit Özdağ ayrıca bugün, Suriyeli sığınmacıların geri gönderilmesi için Zafer Partisi olarak harekete geçtiklerini, yarın Suriye Dışişleri Bakanlığıyla parti yetkililerinin görüşeceğini açıklamıştı.



