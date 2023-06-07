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Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ve gazeteci Çiğdem Toker'in sözleri gündem olmuştu! RTÜK'ten Halk TV ve FOX TV'ye üst sınırdan idari para cezası

07.06.2023 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçim sonrası canlı yayında "Demokrasi sadece sandıktan ibaret değildir" çıkışı gündem olan gazeteci Çiğdem Toker'in katıldığı FOX TV ile ilgili RTÜK harekete geçmişti. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın da Halk TV'deki bir konuşmasında "Seçimin sonucuna politik olarak saygım yok, olmayacak da" sözleri dikkat çekmişti. RTÜK iki kanal üst sınırdan idari para cezası verdi.

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ve gazeteci Çiğdem Toker'in sözleri gündem olmuştu! RTÜK'ten Halk TV ve FOX TV'ye üst sınırdan idari para cezası

Ağırlıklı olarak seçim yayınlarına ilişkin izleme raporlarının görüşüldüğü Üst Kurul haftalık olağan toplantısı sonrası RTÜK'ten yapılan açıklamada ceza uygulanan kanallar açıklandı.

ÇİĞDEM TOKER O SÖZLERİYLE GÜNDEM OLMUŞTU

FOX TV'ye, seçim gecesi yayınında program konuğu Çiğdem Toker'in "...aslında şu an bir hukuk devletinin normlarını, standartlarını taşımıyor bu ülke. Bu yönetim taşımıyor yani. Dolayısıyla dediğim gibi serbest seçimlerle bir siyasal iktidar el değiştirebilir mi sorusu artık kritik bir soru haline gelmiştir. Bence bu bağlamda, biraz da aslında şunu demek istiyorum demokrasi sadece sandıktan ibaret değildir." sözleri nedeniyle üst sınırdan idari para cezası uygulandı.

ÜMİT ÖZDAĞ'IN ÇIKIŞI DA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

İsmail Küçükkaya'nın sunduğu "Yeni Bir Sabah" programına konuk olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın "...ama seçimin sonucuna politik olarak saygım yok, olmayacak da. Çünkü yanlış bir tercih kullanıldı." sözlerinden dolayı Halk TV'ye üst sınırdan idari para cezası verildi.

TELE 1 VE FLASH HABER'E DE CEZA KESİLDİ

Üst Kurul, Tele 1'deki "18 Dakika" programında Merdan Yanardağ'ın oy pusulaları hakkındaki iddiaları nedeniyle kanala idari para cezası yaptırımı uyguladı.

Kanaldaki başka bir seçim yayınında Yanardağ'ın "Şimdi ben bu sonuçların meşruiyetinin son derece tartışmalı olduğunu düşünüyorum." sözleri ve usulsüz tele-alışveriş yayınlarından dolayı da müeyyide kararı alındı.

RTÜK, Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un Sinan Oğan'a ilişkin sözleri nedeniyle idari para cezası verdiği Flash Haber'e, yurt dışında yaşayan ve hakkında yakalama kararı bulunan Erk Acarer'in yayın konuğu yapılması ve Acarer'in iddiaları dolayısıyla da ceza uyguladı.

(AA)

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