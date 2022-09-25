Zafer Partisi'nde 'darp' iddiası! Fotoğrafları paylaştı: "Ümit Özdağ azmettirdi, 15-20 kişi ağzını burnunu kırdı"

Ankara'da bir otelde düzenlenen Zafer Partisi Kurucular Kurulu Toplantısı olaylı geçti. İddialara göre toplantı salonunda yaşanan gerginlik salonunun dışına taştı ve partili iki kişi darp edildi. Zafer Partili Soner Çam, toplantıda Ümit Özdağ'ın kendi üzerine oynadığını iddia ederek "Ümit Özdağ azmettirerek 150-170 kişinin olduğu salonda beni apar topar dışarı attırıp darp ettirdi. Sonra da toplantıyı bitirdi" ifadelerini kullandı. Partiden istifasını açıklayan Çam, Davarcı'yla kendisinin darp edildikten sonra çekildiğini öne sürdüğü fotoğrafları da sosyal medya hesabından paylaştı.

"15-20 KİŞİ AĞZINI BURNUNU KIRDI"

Toplantı sırasında çıkan gerginlikle salon dışında bir arbede yaşandığını kaydeden partili Soner Çam, şu ifadeleri kullandı:

“Bugünkü Kurucular Kurulu toplantısında (Ümit Özdağ) konuşmaları ile hep benim üzerime oynadı. Adeta içeride bir köstebek varmış gibi ‘Buradan çıktıktan sonra bir grup toplantı yapacakmış’ diye saldırıya geçti. Ben de ‘Türkiye Cumhuriyeti Devletini karşına alamazsın. Siz Türkiye’de iç savaş çıkaracak, kaostan nemalanan bir şahsiyetsiniz’ dedim. Beni tekme tokatla dışarıya çıkardılar. Otelin bahçesine çıktığımızda Eskişehir Zafer Partisi Üyesi Çetin Davarcı’nın 15-20 kişi ağzını burnunu kırdı.”

“GENEL BAŞKANA MUHALİFTİM”

Kurucular Kurulu Toplantısı ardından parti içindeki üyeler ile görüşüp 1 Ekim tarihinde gerçekleşecek parti kurulu hakkında planlama yapacaklarını kaydeden Çam şöyle konuştu:

“Ümit Özdağ azmettirerek 150-170 kişinin olduğu salonda beni apar topar dışarı attırıp darp ettirdi. Sonra da toplantıyı bitirdi. 20 Mart itibari ile de ben genel başkana muhaliftim. Parti içinde bir grubum vardı. Haftaya gerçekleşecek genel kurulda aday çıkaracaktım. Çoğu arkadaş, ‘Aday olmayalım, divan kurulunda bulunan 5 kişinin üstünü çizelim’ dedi. Bugün de toplantıdan sonra bir yerde toplanıp karar verecektik. Genel Başkan Özdağ bunu duymuş ve bugün benim üzerime oynadı. Benim üzüldüğüm konu, Türk milliyetçisi geçinen 20 kişi, bir adamı darp ettiler. Halini görün.”

(İHA)



