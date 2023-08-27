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Zafer Partisi'nden yerel seçim kararı! Ümit Özdağ duyurdu, İmamoğlu'na tepki gösterdi: Vaktini İstanbul'a ayırmak yerine...

27.08.2023 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mart ayında yapılması beklenen yerel seçimler için geri sayıma geçilirken, Zafer Parti izleyeceği yol haritasını belirledi. Yerel seçimlere kendi adaylarıyla gireceklerini belirten Genel Başkan Ümit Özdağ, İBB Başkanı Erkem İmamoğlu hakkında da dikkat çeken ifadeler kullandı.

Zafer Partisi'nden yerel seçim kararı! Ümit Özdağ duyurdu, İmamoğlu'na tepki gösterdi: Vaktini İstanbul'a ayırmak yerine...

Türkiye, Mart ayında yapılması planlanan yerel seçimlere doğru geri sayıma geçti. Siyaset kulisleri giderek hareketlenirken, Ankara'da yavaş yavaş seçim atmosferine de girilmeye başlandı.

AKŞENER ÇAĞRI YAPMIŞTI

Genel seçimlerdeki ittifakların devam edip etmeyeceği merak edilirken, ilk net açıklama İYİ Parti lideri Meral Akşener'den gelmişti. Akşener, tüm siyasi partilere 'İttifaklar olmadan seçime girelim' çağrısı yapmış, isim vermeden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel seçimlerde aday olmasını eleştirmişti.

ZAFER PARTİSİ'NDEN YEREL SEÇİM KARARI

İYİ Parti'nin ardından Zafer Partisi de yerel seçimler için kararını verdi. Genel Başkan Ümit Özdağ, parti olarak yerel seçimlerde kendi adaylarını çıkartacaklarını belirtti.

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"Kimse bize 'partiler üstü' masalını anlatmasın" diyen Özdağ, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için dikkat çeken ifadeler kullandı.

ÜMİT ÖZDAĞ'DAN İMAMOĞLU İÇİN SERT ELEŞTİRİLER

"İstanbul'da, 5 yıl süreyle hizmet imkanını doğru dürüst değerlendirmeyip, kendi kişisel kariyer planlamasını yapan bir belediye başkanının İstanbul için faydalı olacağını düşünmüyorum" diyen Özdağ, İmamoğlu'nu sert sözlerle eleştirdi.

"VAKTİNİ İSTANBUL'A AYIRMAK YERİNE..."

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Sözcü Gazetesi'ne konuşan Özdağ, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi;

"İmamoğlu geçen seçimlerde çok büyük bir destek bularak seçimleri kazandı. Bunu doğru bir şekilde değerlendirmesi durumunda bugün böyle bir konuyu konuşmuyor olurduk ama İmamoğlu vaktini İstanbul'a ayırmak yerine sürekli Cumhuriyet Halk Partisi başkanlığı ve cumhurbaşkanı adaylığı üzerinde durdu ve bugün gelmiş olduğumuz yer, “Beni desteklerseniz kazanırım” noktası."

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