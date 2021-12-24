Zahmetsiz şıklık arayanlara kazak elbise-çizme kombini önerileri

İçinizi ısıtan kazak elbiseler ve onların en iyi tamamlayıcısı çizmeler... Bu ikili bir araya gelince gözleri üzerinize çekmek kaçınılmaz olacak, şimdiden hazırlıklı olun. "Fazla uğraşmayayım ama en şık ben olayım" diyorsanız tam da aradığınız yerdesiniz. Soğuklarda ihtiyacınız olacak en havalı kombinleri sizler için inceledik. Haydi, hazırladığımız bu listeye hep birlikte göz atalım.

1. Şıklığın temsilcisi kazak elbise

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Trikoyu birçok parçada tercih ediyoruz. Üzerine bir de sim detaylar eklenince, şık görüntüsü ile kış aylarının vazgeçilmezi oluyor. Her yılın trendlerinden biri olan triko kazak elbiselerin modası asla geçmiyor. Soğuk günlerde çarpıcı bir duruş elde etmek için vücudunuzu saran bir triko elbise ve altına giyeceğiniz çizme, tüm gözleri üzerinize çekebilir. Kazak elbiseler güzelliğinize güzellik katarken çizmeler ise çekiciliğinizi arttırabilir. Madonna yaka midi elbiseyi kış mevsiminin en güzel parçalarından biri olan deri çizmeyle buluşturduğunuzda moda ikonlarını aratmayacağınız kesin.

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2. Örgü, örgü olalı böyle şıklık görmedi

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Örme kazaklar kışın olmazsa olmazı. Vücudunuzu sıcacık tutan bu kazak elbiseler, zamansız bir şıklık yakalıyor. Genelde bol modelleri gündemde olan kazakların rahatlığı da cezbediyor. Günlük kulanım için arayıp da bulamadığınız o harika kombin işte bu! Altına giyeceğiniz renkli deri çizmelerle herkesi kendinize hayran bırakabilirsiniz. Dışarı çıkarken uzun uzun dolabın önünde beklemenize gerek yok. İki parça ile şıklık sizden sorulsun hem zamandan tasarruf edin hem güzelliğinizden ödün vermeyin.

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3. Balıkçı yaka rüzgarı

Sade şıklığı sevenler, doğru yerdesiniz! Bu kombin sizin için biçilmiş kaftan. Balıkçı yaka triko elbise ve çorap çizme ikilisi bütün dikkatleri üzerinize toplamaya yeter. Streç elbise ve çizme kombini ile daha zayıf bir duruş elde edebilirsiniz. Aynı renklerin müthiş uyumunu biliyoruz. Eğer tek renk tercih etmezseniz seçtiğiniz elbise renginin farklı tonlarındaki çizmelerle kombininizi tamamlayabilirsiniz. Elbiseye kemer de eklerseniz favori kombininizi buldunuz demektir.

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4. Rahatlığın şık hali: Çorap çizmeler

Rahatlık ve şıklık bir arada nasıl mümkün olabilir? Cevabı çok basit, çorap çizmeler. Kış aylarında en çok tercih edilen ayakkabıların başında çorap çizmeler geliyor. Hal böyle olunca çeşit de gün geçtikçe artıyor. Birçok renk ve model, dolabınızda onlara yer açmanızı bekliyor. Kombinlerin olmazsa olmazı bu parçaya biz de yer vermeden edemedik. Kazak elbise, pantolon, etek ve şortlarla yapacağınız her türlü kombini tamamlamada oldukça başarılı olan çorap çizmeler, bacaklarınızın da uzun ve ince görünmesine yardımcı oluyor.

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5. Kahve içmeye giderken de şıklık sizinle

Kış günü, hava çok soğuk ve siz de arkadaşlarınızla sıcak bir kahve içmeye gideceksiniz. Ancak kombininize bir türlü karar veremiyorsunuz. Birçok seçenek arasından gideceğiniz yere ve mevsime uygun olan kombini bulmak zor olabilir. Hiç düşünmeye gerek yok. Sadece iki ürünün, arkadaşlarınızın beğenisini toplamak için yeterli. Mini bir elbise ve altına upuzun çorap çizmelerle çabasız şıklığı yakalayabilirsiniz. Üzerinize alacağınız bir kabanla kombininiz hazır. Size sadece günün keyfini çıkarmak ve sıcak kahvenizi yudumlamak kalır.

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6. Kış da olsa biz hep rengarenk

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Kışın kapalı havalarda etrafa kasvet çöküyor. Ama siz bu kasvete kapılanlardan değil, renklerle ortamı ısıtanlardan olabilirsiniz. Kazak elbiselerde canlı renkleri tercih etmek, sıcak bir duruş yakalamanızı sağlar. Binbir çeşit renk arasında seçim yapmak size kalmış. Sadelikten yana olup aynı zamanda sıradan olmaktan çekiniyorsanız renklerin gücünü kullanabilirsiniz. Yeşilin asil duruşunu tercih ederek stilinizi yansıtabilirsiniz. Dilerseniz renkleri çizme veya çantalarınızda da kullanabilirsiniz. "Elbisem ön planda olsun" derseniz çanta ve çizmede renk uyumunu yakalayarak elbisenizi vurgulayabilirsiniz.

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7. Noel için kombin arayanlar, buraya!

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Noel kutlamaları için kombininize karar vermenin vakti geldi. Yeni yıl partileri için kazak elbiseler sizin için fazla sade ise deri çizmeler yine kurtarıcınız olabilir. Basit bir kazağı bile şık hale getirebilen deri çizmelerle Noel temalı kazaklarınızı kombinleyerek gecenin yıldızı olabilirsiniz. Renk seçenekleri elbette çok fazla. İster siyah tercih edip klasik şıklıktan ayrılmayın ister kırmızı ile Noel'i tam anlamıyla yaşayın, isterseniz gri ile geceye damganızı vurun, tercih sizin.

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8. Günlük kombinde şıklığı yakalamak isteyenlere

Günlük parçalarla abartıya kaçmadan zarif bir duruş yakalamak mümkün. Doğru kombin sizi zahmetsiz şıklığa ulaştırabilir. Kısa elbise ve hoş bir çizmeyle tamamlanan kombininizin uyumuna şaşıracaksınız. Basit çizgilerle hareketlendirilmiş bu elbise ile diz üstü ya da diz altı çizmeleri kombinleyebilirsiniz. Taşlar, parıltılar ve simler size çok abartılı geliyor ancak şık bir gündüz kombini arıyorsanız desenleri sadece çizgilerden oluşan bu elbise ve çizmenin birleşimi, sizi adeta moda dergilerinden fırlamış gibi gösterebilir. Elinize alacağınız minik bir çanta ile güne hazırsınız.

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9. Ofis şıklığı artık çok kolay

Çalışma hayatı yeterince yorucuyken üstüne bir de kombin bulamamak mı? Endişelenmeyin, biz buradayız. İşlerinizin yoğunluğu sizi şıklıktan alıkoymasın. Kazak elbise-çizme kombini ofis giyimi için kurtarıcı bir tercih olabilir. Birçok parçayı birleştirirken kafanız karışıyor hatta vaktiniz buna yetmiyorsa bu ikili tam size göre. İş ortamında daha şık ve ciddi bir görüntü elde etmeyi hedefliyorsanız midi boy bu elbiseyi tercih edebilirsiniz. Topuklu botlar ile tamamlayacağınız elbisenizin başka bir parçaya ihtiyacı bile olmayacak.

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10. Deri çizmeler dolapların baş tacı

Kış demek, çizme demek! Her kombine yakışan çizmelerden en kullanışlı olanların deri çizmeler olduğu ise bir gerçek. Suya dayanıklı oldukları için sonbaharda alışveriş listelerinin başını çeken deri çizmeler hem şıklığın hem rahatlığın bir araya geldiği parçalar. Sizinle paylaştığımız elbiselerin tamamlayıcıları olan deri çizmeleri mutlaka incelemeli ve kış iyice bastırmadan en az bir adet edinmelisiniz. Gece elbiseleriyle topuklu ve bacağı saran modelleri, günlük elbiselerle daha kalın tabanlı, bacakları bol kesim çizmeleri tercih edebilirsiniz. Sivri burun ve ince topuk bir çizmeyi ise hem günlük hem şık davetlerde kullanabilirsiniz.

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