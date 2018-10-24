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Zambiya Milli Günü Resepsiyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 22:59 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: - "Önümüzdeki dönemde Zambiya'da TİKA ofisi açmayı öngörüyoruz" - "THY'nin bu yıl sonunda Zambiya'ya başlatacağı seferlerin hem ticari ilişkilerimize katkı sağlayacağına hem de halklarımızı yakınlaştıracağına inanıyoruz" - "(FETÖ ile mücadele) Zambiya'nın sergilediği dayanışmanın önümüzdeki dönemde somutlaşarak süreceğine inanıyoruz" - Zambiya'nın Ankara Büyükelçisi Joseph Chilengi: - "Zambiya, uluslararası barış ve güvenliğin korunmasında Türkiye'nin çabalarını ve bölgedeki rolünü takdirle karşılıyor"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Önümüzdeki dönemde Zambiya'da bir Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ofisi açmayı öngörüyoruz. Türk Hava Yollarının (THY) bu yıl sonunda Zambiya'ya başlatacağı seferlerin de hem ticari ilişkilerimize katkı sağlayacağına hem de halklarımızı yakınlaştıracağına inanıyoruz." dedi.

Zambiya'nın Ankara Büyükelçisi Joseph Chilengi'nin ev sahipliğinde, ülkesinin bağımsızlığının 54. yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da bir otelde resepsiyon düzenlendi.

Resepsiyona, Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Dışişleri Bakanlığı Afrika Genel Müdürü Ahmet Rıza Demirer ve İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Sir Dominic Chilcott'un yanı sıra çok sayıda diplomatik misyon temsilcisi katıldı.

Bakan Selçuk, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ve Zambiya arasındaki ikili ilişkilerin giderek geliştiğini görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, son dönemde iki ülke arasındaki ziyaretlerin sıklaşmasının, dostluğu pekiştirdiğini ifade etti.

Selçuk, "Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan) geçtiğimiz temmuz ayında Zambiya'ya yaptıkları ziyaret ise ülkemizden Zambiya'ya cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ilk ziyaret olması nedeniyle çok büyük önem taşımaktadır." diye konuştu.

Türkiye ve Zambiya'nın böylelikle ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi yönündeki karşılıklı iradelerini ortaya koyduğunu belirten Selçuk, Türkiye'nin bu ülkeye verdiği desteği sürdüreceğinin altını çizdi.

Selçuk, "Önümüzdeki dönemde Zambiya'da bir TİKA ofisi açmayı öngörüyoruz. THY'nin bu yıl sonunda Zambiya'ya başlatacağı seferlerin de hem ticari ilişkilerimize katkı sağlayacağına hem de halklarımızı yakınlaştıracağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin, tüm kurum ve kuruluşlarıyla Afrika'nın kalkınmasına katkıda bulunduğunu vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:

"15 Temmuz'da ülkemizin maruz kaldığı FETÖ'nün hain darbe girişimi, bu örgütün ne kadar tehlikeli olduğunu ortaya koymuştur. FETÖ'ye karşı vermiş olduğumuz mücadele hem içeride hem de dışarıda kararlılıkla devam etmektedir.
Küresel refaha giden yolda, terörizmle mücadelede uluslararası alanda iş birliğinin ve dayanışmanın önemini her vesileyle vurguluyor, bu mücadelemizde dostlarımızın desteğine çok büyük önem veriyoruz. Bu çerçevede, Zambiya'nın sergilediği dayanışmanın önümüzdeki dönemde somutlaşarak süreceğine inanıyoruz."

Selçuk, iki ülke arasında kurulan dostane bağların ilerleyen yıllarda daha da derinleşerek güçlenmesini temenni ederek, Türk hükümeti adına, Zambiya Büyükelçiliği mensupları ve Türkiye'de yaşayan tüm Zambiyalıların, "Birlik, kalkınma ve refah içinde ortak gelecek" temasıyla kutladığı milli günlerini tebrik etti.

- Türkiye'nin terörle mücadelesine övgü

Büyükelçi Chilengi de ülkesi ve Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler'in (BM) ve bazı uzman kuruluşlarının yeniden düzenlenmesini savunan iki ülke olduğuna işaret ederek, "Bu kapsamda, uluslararası alanda iki ülkenin ortak menfaatine olacak konularda Türkiye ile iş birliği içerisinde çalışma konusundaki bağlılığımızı bir kez daha yinelemek isteriz." ifadelerini kullandı.

İki ülkenin, karşılıklı saygı ve ortak menfaat üzerine kurulu sıcak ilişkilere sahip olduğuna dikkati çeken Chilengi, bu durumun, karşılıklı diplomatik misyonların açılmasından bu yana ilişkilerin istikrarlı şekilde artmasına katkı sağladığını belirtti.

Chilengi, iki ülke arasındaki ilişkilerin çok yönlülüğüne vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Zambiya, uluslararası barış ve güvenliğin korunmasında Türkiye'nin çabalarını ve bölgedeki rolünü takdirle karşılamakla beraber, dünya barış ve huzurunu tehdit eden en büyük unsurlardan biri olan uluslararası terör ve bağlantılı uluslararası suçlarla mücadeledesinde Türkiye Cumhuriyeti'ne takdir ve övgülerini sunmaktadır. Uluslararası barış ve güvenliğin korunması ile terörle mücadele çabalarında Zambiya'nın da desteğini taahhüt etmek isteriz."

Eğitim, turizm ve medya dahil çeşitli sektörlerde Zambiya'nın kalkınmasına verdiği destek dolayısıyla Türk hükümetine teşekkür eden Chilengi, karşılıklı gerçekleştirilen üst düzey ziyaretlerin ikili ilişkilere ve kalkınma iş birliğine güç kazandırdığını vurguladı.

Chilengi, "(Erdoğan'ın Zambiya ziyaretinde) 13 Aralık 2018'den itibaren Lusaka ve İstanbul arasında direkt uçuşların başlaması ve TİKA'nın Lusaka'da bir bölge ofisi açmak üzere hükümetlerimizin niyet mektubu imzalaması gibi önemli gelişmeler de duyuruldu." dedi.

Konuşmasında, Türkiye ile Zambiya arasındaki ticari ilişkilere de değinen Chilengi, "İki ülke arasındaki ticaret bağlarını güçlendirmek adına 'Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması' konusundaki çalışmaların da hızlıca sonuçlandırılacağını umuyoruz." ifadesini kullandı.

Resepsiyon, kutlama pastasının kesilmesinin ve davetlilere yemek ikramının ardından sona erdi.

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