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  4. Zamlardan sonra takılar da değişti! Damada sıvı yağ ve çay takıldı

Zamlardan sonra takılar da değişti! Damada sıvı yağ ve çay takıldı

28.03.2022 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son yapılan zamlardan sonra düğünlerde takılan altın ve para yerini yağa bıraktı. Siirt'te yapılan düğünde davetlilerden biri damadın boynuna sıvı yağ ve bir paket çay astı. Durum karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen gelin ve damat, takılan ayçiçek yağına gülerek karşılık verdi.

Zamlardan sonra takılar da değişti! Damada sıvı yağ ve çay takıldı

Altın fiyatlarının hızla artışı ve gıdalara gelen zamlar, gelin ve damat yakınlarını da harekete geçirdi. Türkiye'de düğünler renkli görüntülerle yaşanırken, bu sefer adres Siirt oldu.

ALTIN VE PARA YERİNİ YAĞA BIRAKTI

Bir düğün merasiminde iki katılımcı, gündemin ekonomik gelişmelerine esprili yaklaşarak, damada altın veya para yerine 1 litrelik ayçiçek yağı ve çay taktı. Durum karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen gelin ve damat, takılan ayçiçek yağına gülerek karşılık verdi. Düğün, çekilen hatıra fotoğrafı ile devam etti.

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(İHA)

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Siirt
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