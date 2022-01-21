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Zara Rutherford tarihe geçti! 19 yaşında tek başına dünyayı dolaşan en genç kadın pilot oldu

21.01.2022 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belçika'dan geçen sene yola çıkarak dünyayı dolaşan Zara Rutherford, dünyanın çevresini dolaşan en genç, bunu hafif bir uçakla yapan ilk kadın pilot oldu. ABD’li pilot Shaesta Waiz, 2017'de dünyanın çevresini tek başına turlayan en genç kadın olduğunda 30 yaşındaydı.

Zara Rutherford tarihe geçti! 19 yaşında tek başına dünyayı dolaşan en genç kadın pilot oldu

Belçikalı Zara Rutherford, öğle saatlerinde, 18 Ağustos 2021'de yolculuğuna başladığı Belçika'nın Kortrijk kentindeki havalimanına indi.

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Havalimanına indiğinde mutluluğu gözlerinden okunan Rutherford, 51 bin kilometre uçtuğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

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Rutherford, en zor kısmın Sibirya'daki dondurucu soğuğa rağmen uçmak olduğunu dile getirdi.

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Genç pilot, Alaska'da bir ay, Rusya'da 41 gün beklemek zorunda kalmış, bu nedenle turunu planlanandan 2 ay geç tamamlamıştı.

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ABD’li pilot Shaesta Waiz, 2017'de dünyanın çevresini tek başına turlayan en genç kadın olduğunda 30 yaşındaydı. Erkeklerdeki en genç tek başına dünya turu rekorunu ise 2021'de 18 yaşındaki İngiliz pilot Travis Ludlow kırmıştı.

AA

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Belçika
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