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Zararı saymakla bitmiyor: Kaçmak imkânsız, her yerdeler! Ölümcül darbe vuruyor

28.09.2022 22:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evlerde, iş yerlerinde kısaca her yerde kullanılan ve sağlığı tehdit eden uçucu organik bileşikler, kolayca solunabilir. Başta astım ve egzama gibi hastalıklara neden olan uçucu organik bileşikler özellikle evde kullanılan temizlik ürünlerinin içeriğinde bulunuyor. Uzmanlar, sağlığımızı olumsuz yönde etkileyen uçucu organik bileşiklere karşı önemli uyarılarda bulundu.

Zararı saymakla bitmiyor: Kaçmak imkânsız, her yerdeler! Ölümcül darbe vuruyor

Birçoğumuz vücudumuza bakmak ve sağlıklı kalmaya çalışmak konusunda büyük özen gösteriyoruz. Bu nedenle sıklıkla belirli yiyecekleri yemeyi ve diğerlerinden kaçınmayı seçiyoruz. Yeme içme dışında sağlığımızı derinden etkileyen farklı faktörler de var.

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Bir uzman, temizlik ürünleri, makyaj malzemeleri ve nemlendiriciler gibi her gün kullanılan ürünlerde bulunan uçucu organik bileşiklerin tehlikeleri hakkında uyarıda bulundu.

ODA SICAKLIĞINDA BUHARLAŞIYOR

Sürdürülebilir temizlik uzmanı Paula Quazi şunları söyledi: “Evin dışında soluduğumuz havanın kalitesinin genellikle bilincinde olsak da birçoğu evlerimizdeki havanın aynı zamanda insanlar için nasıl bir tehlike oluşturabileceğinin farkında değil. Her gün kullandığımız temizlik ürünlerinin çoğu, oda sıcaklığında kolayca buharlaşabilen ve kolayca solunabilmelerini sağlayan daha yüksek Uçucu Organik Bileşikler, UOB (Volatile Organic Compounds, VOC) içeriyor. Bu VOC'larden bazıları vücudumuzdaki hormonları bozabilir, potansiyel olarak tiroid, üreme, sindirim ve insülin fonksiyonumuzun işlevini etkileyebilir."

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ZARARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Endişeleri, VOC'ları solumanın bazı sağlık etkilerini göz, burun ve boğaz tahrişi, baş ağrısı, koordinasyon kaybı ve mide bulantısı ve karaciğer, böbrek ve merkezi sinir sistemi hasarı olarak sıralayan Amerika Birleşik Devletleri Çevresel Etki Ajansı tarafından desteklendi.

ZARARI BİLİMSEL OLARAK KANITLANDI

2021'de Uluslararası Çevre Araştırmaları ve Halk Sağlığı Dergisi'nde yayınlanan bir araştırma, VOC'lar ile akciğer hastalıkları arasında bir bağlantı olduğu sonucuna varmıştır.

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Quazi, "Hormon bozucu olarak hareket edebilen bir VOC örneği ftalatlardır" dedi. “Bunlar, sperm kalitesinin düşmesine neden oldukları endişesiyle testosterona karşı çıktığı gösterilen bir kimyasallar ailesidir. Parabenler östrojeniktir (yani östrojen hormonuyla ilişkilidirler) ve hormonlara zarar verebilecek başka bir VOC örneğidir. Çocukluk döneminde östrojene maruz kalmanın artmasının gelişimi etkileyebileceği, doğurganlığa zarar verebileceği ve hatta üreme organlarını etkileyebileceği öne sürülmüştür."

FTALATLAR ŞUNLARIN İÇİNDE BULUNABİLİR

  • Parfüm, oje, saç spreyi, sabun, şampuan ve cilt nemlendiricileri gibi kozmetik ve kişisel bakım ürünleri
  • Tıbbi boru ve sıvı torbaları
  • Ahşap yüzeyler
  • Deterjanlar
  • Yapıştırıcılar
  • Plastik tesisat boruları
  • Çözücüler
  • Böcek ilaçları
  • Yapı malzemeleri
  • Vinil döşeme
  • Duş perdesi.

EGZAMA VE ASTIMA NEDEN OLABİLİR

Parabenler çok çeşitli kozmetik ürünlerinde olduğu kadar gıdalarda, ilaçlarda ve temizlik ürünlerinde de bulunabilir. Quazi şunları ekledi: "Diğer VOC'lar vücudumuzu farklı şekillerde etkiler. Çok güçlü hassaslaştırıcılar olan izotiazolinonların egzama, kontakt dermatit ve astım reaksiyonlarına neden olduğu gösterilmiştir. "Benzer şekilde, Zeolitler solunum ve göğüs sağlığını etkileyebilir ve ayrıca bağışıklık sistemini hem baskılayabilir hem de uyarabilir."


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astım egzama kimyasal
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