Zarfı sandığa atarken zafer işareti yapmıştı! Fatih Portakal ve Yeşil Sol Parti sandık kurulu üyesi hakkında suç duyurusu

AK Parti adına suç duyurusunda bulunan avukat Arif Yeğen, Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği dilekçede, Fatih Portakal'ın, Müşerref Hepkon İlkokulu 1032 numaralı sandıkta oy kullandıktan sonra zarfı sandığa atarken seçim propagandası niteliğinde "zafer işareti" ile fotoğraf çektirmesinin, Yeşil Sol Parti sandık kurulu üyesi Y.D'nin de aynı işareti yapıp poz vermesinin seçim kanununa aykırı olduğunu belirtti.

KAMU DAVASI AÇILMASI TALEBİ

Dilekçede, bahse konu işaretin Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 135 sayılı genelgesine aykırı olduğunu savunan Yeğen, sunucu Portakal ve sandık kurulu üyesi Y.D. hakkında kamu davası açılması talebinde bulundu.

İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına da dilekçe veren Yeğen, Yeşil Sol Parti sandık kurulu üyesi Y.D'nin seçimdeki görevinden azledilmesini talep etti.

FATİH PORTAKAL'DAN İLK AÇIKLAMA

Sözcü TV'de olayla ilgili açıklamalarda bulunan Fatih Portakal, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün sabahleyin oy vermeye gittim. Gerçekten konuşulsun diye yapmıyorum içimden geldiği gibi yapıyorum. Saat 08.01'de oyumu kullandım. Gittim zafer işareti yaptım bak burada da yapıyorum. Ya arkadaş bir saat önce bir arkadaşım telefon açtı. Orada arkamda sandık görevlisi bir kadın arkadaş var. Kadın da zafer işareti yaptı ben yaptım diye, kadın hakkında tutanak tutmuşlar.

'SAÇMA SAPAN BİR ÜLKE OLDUK'

Ondan sonra girdim Google’a bu zafer işaretinin anlamı neymiş evrensel bir şey olduğunu biliyorum ama tarihsel geçmişine baktım ve öğrendim ki ‘victory’. Churchill 2. Dünya Savaşı sırasında bunu kullanmış, victory’nin ‘V’si ardından da 1960’lı yıllardan sonra evrensel anlamda barışı simgeleyen bir şey. Ya şu kravatı taktım ya yeşili takacağım dedim moru takmayacağım dedim yok işte bu terör örgütünün rengi bilmem ne! Ya bu HÜDA PAR’ın da rengi arkadaş aynı zamanda bu kadar mı artık sıkıştırıldık bu kadar mı algı yaratıyoruz. Saçma sapan bir ülke olduk!"



