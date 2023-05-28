HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Zarfı sandığa atarken zafer işareti yapmıştı! Fatih Portakal ve Yeşil Sol Parti sandık kurulu üyesi hakkında suç duyurusu

Zarfı sandığa atarken zafer işareti yapmıştı! Fatih Portakal ve Yeşil Sol Parti sandık kurulu üyesi hakkında suç duyurusu

28.05.2023 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda oy kullandığı zarfı sandığa atarken "zafer işareti" yapıp fotoğraf çektiren sunucu Fatih Portakal ve Yeşil Sol Parti sandık kurulu üyesi Y.D. hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Portakal yaptığı ilk açıklamada, "Bu kadar mı sıkıştırıldık bu kadar mı algı yaratıyoruz. Saçma sapan bir ülke olduk" ifadelerini kullandı.

Zarfı sandığa atarken zafer işareti yapmıştı! Fatih Portakal ve Yeşil Sol Parti sandık kurulu üyesi hakkında suç duyurusu

AK Parti adına suç duyurusunda bulunan avukat Arif Yeğen, Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği dilekçede, Fatih Portakal'ın, Müşerref Hepkon İlkokulu 1032 numaralı sandıkta oy kullandıktan sonra zarfı sandığa atarken seçim propagandası niteliğinde "zafer işareti" ile fotoğraf çektirmesinin, Yeşil Sol Parti sandık kurulu üyesi Y.D'nin de aynı işareti yapıp poz vermesinin seçim kanununa aykırı olduğunu belirtti.

KAMU DAVASI AÇILMASI TALEBİ

Dilekçede, bahse konu işaretin Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 135 sayılı genelgesine aykırı olduğunu savunan Yeğen, sunucu Portakal ve sandık kurulu üyesi Y.D. hakkında kamu davası açılması talebinde bulundu.

İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına da dilekçe veren Yeğen, Yeşil Sol Parti sandık kurulu üyesi Y.D'nin seçimdeki görevinden azledilmesini talep etti.

FATİH PORTAKAL'DAN İLK AÇIKLAMA

Sözcü TV'de olayla ilgili açıklamalarda bulunan Fatih Portakal, şu ifadeleri kullandı:

2

"Bugün sabahleyin oy vermeye gittim. Gerçekten konuşulsun diye yapmıyorum içimden geldiği gibi yapıyorum. Saat 08.01'de oyumu kullandım. Gittim zafer işareti yaptım bak burada da yapıyorum. Ya arkadaş bir saat önce bir arkadaşım telefon açtı. Orada arkamda sandık görevlisi bir kadın arkadaş var. Kadın da zafer işareti yaptı ben yaptım diye, kadın hakkında tutanak tutmuşlar.

'SAÇMA SAPAN BİR ÜLKE OLDUK'

3

Ondan sonra girdim Google’a bu zafer işaretinin anlamı neymiş evrensel bir şey olduğunu biliyorum ama tarihsel geçmişine baktım ve öğrendim ki ‘victory’. Churchill 2. Dünya Savaşı sırasında bunu kullanmış, victory’nin ‘V’si ardından da 1960’lı yıllardan sonra evrensel anlamda barışı simgeleyen bir şey. Ya şu kravatı taktım ya yeşili takacağım dedim moru takmayacağım dedim yok işte bu terör örgütünün rengi bilmem ne! Ya bu HÜDA PAR’ın da rengi arkadaş aynı zamanda bu kadar mı artık sıkıştırıldık bu kadar mı algı yaratıyoruz. Saçma sapan bir ülke olduk!"


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YSK'dan ilk açıklama! "Şu ana kadar..."YSK'dan ilk açıklama! "Şu ana kadar..."
Anne ve iki çocuğu balkondan düşerek hayatını kaybettiAnne ve iki çocuğu balkondan düşerek hayatını kaybetti
Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında ilginç anlar! Kürsüye geldi derdini böyle anlattıKılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında ilginç anlar! Kürsüye geldi derdini böyle anlattı
Anahtar Kelimeler:
fatih portakal seçim

En Çok Okunan Haberler

Dikkat çeken 'linç' çıkışı! 'Akşener'e, İnce'ye ve şahsıma yapılanlar...'

Dikkat çeken 'linç' çıkışı! 'Akşener'e, İnce'ye ve şahsıma yapılanlar...'

YSK Başkanı Ahmet Yener'den seçim sonuçlarıyla ilgili yayın yasağı açıklaması

YSK Başkanı Ahmet Yener'den seçim sonuçlarıyla ilgili yayın yasağı açıklaması

İki aile birbirine girmişti! Kanlı biten kavganın görüntüleri ortaya çıktı

İki aile birbirine girmişti! Kanlı biten kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Kılıçdaroğlu oyunu kullandı! Dikkat çeken 'sandık' mesajı

Kılıçdaroğlu oyunu kullandı! Dikkat çeken 'sandık' mesajı

Tamamen transparan giyip göğüs dekolteli pozuyla nefes kesti!

Tamamen transparan giyip göğüs dekolteli pozuyla nefes kesti!

"İkisini birden seviyordum" diyerek özel hayatına dair itirafta bulundu! Hasan Can Kaya şaştı kaldı

"İkisini birden seviyordum" diyerek özel hayatına dair itirafta bulundu! Hasan Can Kaya şaştı kaldı

İlginizi Çekebilir

Ünlü oyuncunun cansız bedeni yerin altındaki sandıktan çıktı

Ünlü oyuncunun cansız bedeni yerin altındaki sandıktan çıktı

ABD’de Türk sanatçıya korkunç saldırı! Tedavisi için...

ABD’de Türk sanatçıya korkunç saldırı! Tedavisi için...

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

54 yıl boyunca gözünde bir taşla yaşadı! Doktor doktor gezdi ama...

54 yıl boyunca gözünde bir taşla yaşadı! Doktor doktor gezdi ama...

Panik anları! Havadayken yolcu uçağının kapısını açtı

Panik anları! Havadayken yolcu uçağının kapısını açtı

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.