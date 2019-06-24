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Zarif'ten "ABD'nin yaptırımları uyuşturucuyla mücadeleyi engelliyor" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 13:15 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif: "ABD'nin tek taraflı politikaları, yaptırımları, başlattığı savaş ve İran'a karşı yürütülen ekonomik terör, özellikle uyuşturucuyla mücadele konusunda uluslararası düzeyde iş birliğinin gerçekleşmesine engel teşkil etmiştir"

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin ülkesine uyguladığı yaptırımların, uyuşturucuyla mücadele konusunda uluslararası düzeyde iş birliğini engellediğini söyledi.

Başkent Tahran'da düzenlenen "Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" başlıklı konferansta yaptığı konuşmada Zarif, ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımların uyuşturucu ile mücadele konusunda neden olduğu sorunlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Uyuşturucu kaçakçılığına yönelik mücadelede yaşanan aksaklıklar ile istenmeyen sonuçların doğrudan sorumlusu olarak "ABD ve bazı Batılı ülkeleri" gösteren Zarif, "ABD'nin tek taraflı politikaları, yaptırımları, başlattığı savaş ve İran'a karşı yürütülen ekonomik terör özellikle uyuşturucuyla mücadele konusunda uluslararası düzeyde iş birliğinin gerçekleşmesine engel teşkil etmiştir." dedi.

- Dünyada ele geçirilen uyuşturucunun yüzde 80'i İran'da

İran'ın uyuşturucu kaçakçılığına karşı verdiği mücadelede şu ana kadar yaklaşık 3 bin kişinin öldüğünü ve 12 bin kişinin yaralandığını aktaran Zarif, Tahran yönetiminin bu konuda yılda ortalama 300 milyon dolar harcadığını kaydetti.

Zarif ayrıca dünyada ele geçirilen uyuşturucu maddenin yüzde 80'inin İran'da olduğunu ve bu rakamın geçen yıl 800 tonu geçtiğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD İRAN Tahran Zarif

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