ERBİL (AA) - İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ülkesinin Irak'la ticari ve ekonomik ilişkilerini kimsenin engelleyemeyeceğini söyledi.

Zarif, Bağdat temaslarının ardından geldiği Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani ile İran-IKBY Ticaret Konferansı'na katıldı. Zarif, burada yaptığı konuşmada, ikili ticari ilişkiler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Irak ile iyi ticari ilişkilere sahip olduklarını aktaran Zarif, "Kimse, içeriden ya da dışarıdan, ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimizi engelleyemez. Bizim birbirimize ihtiyacımız var. İki ülke ve millet arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesini istiyoruz." dedi.

Irak'ta çifte gümrük uygulamasına dikkati çeken Zarif, uygulamanın kaldırılması konusunda önemli görüşmeler gerçekleştirdiğini ve sorunun çözümünün ticari ilişkilerde olumlu sonuçlar doğuracağını söyledi.

Zarif, Irak-İran sınırında "ortak ticaret merkezi" açmayı planladıklarını belirterek, "Burada beraber ham madde ve ürünlerimizi hem Irak ve İran'a hem de diğer ülkelere göndermeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.