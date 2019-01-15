HABER

Zarif'ten "Kimse Irak'la ticaretimizi engelleyemez" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 15:52 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Bağdat temaslarının ardından geldiği Erbil'de İran-IKBY Ticaret Konferansı'na katıldı

Zarif'ten "Kimse Irak'la ticaretimizi engelleyemez" açıklaması

ERBİL (AA) - İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ülkesinin Irak'la ticari ve ekonomik ilişkilerini kimsenin engelleyemeyeceğini söyledi.

Zarif, Bağdat temaslarının ardından geldiği Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani ile İran-IKBY Ticaret Konferansı'na katıldı. Zarif, burada yaptığı konuşmada, ikili ticari ilişkiler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Irak ile iyi ticari ilişkilere sahip olduklarını aktaran Zarif, "Kimse, içeriden ya da dışarıdan, ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimizi engelleyemez. Bizim birbirimize ihtiyacımız var. İki ülke ve millet arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesini istiyoruz." dedi.

Irak'ta çifte gümrük uygulamasına dikkati çeken Zarif, uygulamanın kaldırılması konusunda önemli görüşmeler gerçekleştirdiğini ve sorunun çözümünün ticari ilişkilerde olumlu sonuçlar doğuracağını söyledi.

Zarif, Irak-İran sınırında "ortak ticaret merkezi" açmayı planladıklarını belirterek, "Burada beraber ham madde ve ürünlerimizi hem Irak ve İran'a hem de diğer ülkelere göndermeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Adil Abdulmehdi hükümetine desteğimiz tam"

IKBY Başbakanı Barzani ise 2014'te terör örgütü DEAŞ'ın Irak'taki saldırıları ile petrol fiyatlarındaki düşüşün IKBY ekonomisine olumsuz yansıdığını belirtti.

IKBY'de yatırım yapan İranlılara verilmesi gereken ödenekler için çalışmalara devam ettiklerini söyleyen Barzani, "Kötü günleri geri bırakmak üzereyiz. Şüphesiz yeni dönem başlıyor. Bu yeni dönemde buraya gelen yatırımcıların sorununun çözülmesi için ciddi çaba harcıyoruz." diye konuştu.

Barzani, İran ile tarihi ilişkilere sahip olduklarını ifade ederek, ikili ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.

Bu arada Adil Abdulmehdi başbakanlığındaki Bağdat hükümetine desteğini yineleyen Barzani, "Adil Abdulmehdi hükümetine desteğimiz tamdır. Bağdat-Erbil arasındaki sorunların anayasa çerçevesinde çözülmesi için çalışacağız." dedi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, 4 günlük ziyaret kapsamında önceki gün vardığı Bağdat'ta Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ve Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hekim ile bir araya gelmişti.

İran Dışişleri Bakanı Zarif Erbil'de

Cinsel yolla bulaşan virüs paniği! Dikkat...Cinsel yolla bulaşan virüs paniği! Dikkat...
Tire'de kar yolları kapattıTire'de kar yolları kapattı
17 yaşındaki gencin  elektrik akımına kapılarak ölümü: 4 kişi ceza aldı17 yaşındaki gencin  elektrik akımına kapılarak ölümü: 4 kişi ceza aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif

En Çok Okunan Haberler

Olay iddia: Çekilişteki toplarla ilgili görüntülerde...

Olay iddia: Çekilişteki toplarla ilgili görüntülerde...

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Artık ücretsiz olacak!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Artık ücretsiz olacak!

Ve Serdar Aziz transfer kararını verdi!

Ve Serdar Aziz transfer kararını verdi!

Memurları ilgilendiren haber! Ücretler belli oldu

Memurları ilgilendiren haber! Ücretler belli oldu

Süper Kanlı Ay Tutulması için 'kıyamet kopacak' iddiası

Süper Kanlı Ay Tutulması için 'kıyamet kopacak' iddiası

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Son ankette AK Parti'ye şok sonuçlar! 'Oy oranı düşüyor, kaybetme riski var'

Son ankette AK Parti'ye şok sonuçlar! 'Oy oranı düşüyor, kaybetme riski var'

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Ankara'yı karıştıran soru: Erdoğan'ın Vatikan'a...

Ankara'yı karıştıran soru: Erdoğan'ın Vatikan'a...

Trump'ın sözlerine Türkiye'den jet hızında cevap!

Trump'ın sözlerine Türkiye'den jet hızında cevap!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akgöl Tabiat Parkı'ndaki göl buz tuttu

Akgöl Tabiat Parkı'ndaki göl buz tuttu

A Haber'deki gizemli profesör kafaları karıştırdı

A Haber'deki gizemli profesör kafaları karıştırdı

Denizli Adliyesi'nde görevli mutemedin maaş oyunu ortaya çıktı

Diğer memurlardan daha fazla maaş aldığı ortaya çıkınca...

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 12 kişi gözaltında!

O çete çökertildi... Tek tek yakalandılar!

Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor! Sürücülere uyarı

Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

Yaklaşmayın uyarısına rağmen geldiler! Köylüler şaşkın

Yaklaşmayın uyarısına rağmen geldiler! Köylüler şaşkın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.