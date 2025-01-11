Zayıflamak isterken saçlarınızdan olmayın! Bu diyet şekli saç döküyor!

Saç dökülmesinin herkes için olumsuz bir tablo olduğunu belirten Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Aslı Tatlıparmak, “Saç dökülmesi genetik, yaş, deri problemleri, hormonal sebepler, çeşitli tıbbi tedaviler, stres sebepli olsa da beslenme de bunda önemli bir rol oynuyor. Yapılan çalışmalar özellikle de şok diyetlerin saçlar üzerinde olumsuz etkilerde bulunduğunu gösteriyor. Kalori kısıtlaması, saç folikülüne enerji tedarikini etkiler ve bu da saç dökülmesine yol açabilir” diye konuştu.

'GÜNDE 50-100 TEL DÖKÜLME NORMAL'

Mevcut her saç telinin bir yaşam ömrünün olduğunu söyleyen Doç. Dr. Tatlıparmak, “Saç folikülünün yaşam döngüsü doğası gereği döngüseldir ve bu süreç, ‘saç büyüme döngüsü’ olarak bilinir. Her saç teli 4-6 yıl yaşar, sonra dinlenir ve daha sonra da dökülür. Saçların bu şekilde dökülmesi son derece doğal bir süreçtir ve günde 50-100 tel saç dökülmesi normal kabul edilir. Eğer bu sayıdan daha fazla saç teli dökülüyorsa, banyo yaparken ele gelen saç miktarı artmışsa ya da yıkanmış kurulanmış saçı elle çektiğimizde elimize 3-5 adet saç teli geliyorsa bu durum alopesi (saç dökülmesi) olarak kabul edilir’’ ifadelerini kullandı.

‘BİLİNÇSİZ KALORİ KISITLAMASI SAÇLARI OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİR’

Saç dökülmesi sebeplerinin arasında beslenme alışkanlıklarının önem taşıdığını ifade eden Doç. Dr. Tatlıparmak, sözlerine şöyle devam etti:



“Çalışmalar, çok düşük kalorili diyetlerin bilinçsizce uygulanması, yeterli kalori ve protein tüketilmediği beslenme rutinlerinin saç dökülmesine yol açabileceğini göstermektedir. Sağlıklı bir saç döngüsü ve saç telleri için proteinin yapı taşları olan amino asitlere ihtiyacı vardır. Bu nedenle yeterli protein içermeyen bir diyet, saç dökülmesi ve ince, kırılgan saçlar gibi saç büyüme anormalliklerine yol açabilir.

Temel yağ asitleri, özellikle omega-3'ler, cildin, saçın ve tırnakların sağlığında önemli bir rol oynamaktadır. Omega-3 açısından zengin olan bu yiyecekleri beslenme rutininde bulundurmak gerekmektedir. Somon, ton balığı, uskumru gibi yağlı balıklar, keten tohumu, cevizler, kanola yağı, soya fasulyesi, tofu, brokoli, karnabahar, brüksel lahanası gibi turpgiller omega-3 kaynakları arasında sayılabilir.”

‘KADINLARDA DEMİR EKSİKLİĞİ SAÇ DÖKÜLMESİ YAPIYOR’

Saç foliküllerinin normal döngüsünde vitamin ve minerallerin önemli olduğuna değinen Doç. Dr. Tatlıparmak, “Dengeli ve yeterli bir beslenme rutini, saç sağlığının korunmasında kritik bir öneme sahiptir. Saç folikülleri oldukça aktif ve hassastır. Özellikle biotin, demir, protein, çinko yeterli miktarda alınmıyorsa, eksikliğinde gözle görülür saç dökülmesi yaşanabilir. Demir eksikliği, özellikle kadınlarda saç dökülmesi ile ilişkilendirilmiştir. Konuyla ilgili yapılan çalışmalarda demir eksikliği olan kadınlarda demir takviyesinin saç dökülmesini azaltmada etkili olabileceği gösterilmektedir” diye konuştu.

‘D VİTAMİNİ SAÇ BÜYÜMESİNDE ÖNEMLİ BİR ROL OYNUYOR’

D vitamini ve çinkonun da saçlar için olmazsa olmaz olduğunu dile getiren Doç. Dr. Tatlıparmak, “Araştırmalar, kadın tipi saç dökülmesi ve alopesi areata adı verilen bir otoimmün cilt hastalığı dahil olmak üzere saç dökülmesi rahatsızlıkları olan kişilerde D vitamini seviyelerinin daha düşük olduğunu göstermiştir. D vitamini eksikliğine bağlı saç dökülmesi olan bazı kişilerde D vitamini takviyeleri almanın saçların yeniden uzamasını desteklediği sonucuna varılmıştır. Çinko ise bağışıklık fonksiyonu, protein sentezi, hücre bölünmesi ve daha fazlasında önemli roller oynayan bir mineraldir. Saç folikülünün işlevi için gereklidir ve saç folikülünün küçülmesine ve yavaş büyümesine karşı korumaya ve saç folikülünün iyileşmesini desteklemeye yardımcı olur” dedi.

‘B6, B12 VİTAMİNLERİ VE FOLİK ASİT DE SAÇLAR İÇİN ÖNEMLİ’

Saç dökülme problemi yaşayan kişiler için besin takviyelerinin oldukça önemli bir konu haline geldiğini anlatan Doç. Dr. Tatlıparmak, “Saç büyümesini artırdığını iddia eden birçok takviye mevcuttur. Ancak besin takviyelerinin, belgelenmiş bir eksiklik olmadığı gibi durumlarda saç dökülmesi üzerindeki etkisi ile ilgili çalışmalarda henüz yeterli sonuçlar gözlemlenememektedir. Bazı takviyelerin aşırı alımı saç dökülmesi tablosunu kötüleştirebilir veya toksisite riski taşıyabilir. Bu nedenle, besin takviyeleri kullanmadan önce doktorunuza danışmak son derece önemlidir” aktardı.

(DHA)